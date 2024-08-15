Güzelleşmek isterken kâbusu yaşadı! Doktor sahte, klinik ruhsatsız...

15 Ağustos 2024 09:18 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 09:32

Paris’ten İstanbul’a geldi, estetik operasyonda can verdi! Manolya Oktay'ın ölüm nedeni belli oldu: Aile o detaya isyan etti

Paris’ten İstanbul’a geldi, estetik operasyonda can verdi! Manolya Oktay'ın ölüm nedeni belli oldu: Aile o detaya isyan etti

Güzelleşmek uğruna bıçak altına yatan ancak beklenmedik sonuçlarla hayatı kararan kadınlardan sonuncusu ünlü makyaj sanatçısı Arzu Yurter oldu.

Son yılların en meşhur operasyonlardan biri olan 'Hollywood yanağı' yaptırmak isteyen Yurter, hayatının hatasını yaptı. Yanlış uygulama ve kalitesiz malzeme yüzünden talihsiz kadının yüzü tanınmaz hale geldi.

SESİ BİLE KISILDI

Yaşanan olayda Arzu Yurter'e operasyonu yapan doktorun diplomasının olmadığı ortaya çıktı.

Show TV'ye ameliyat sırasında yaşadıklarını anlatan Yurter, yüzüne enjekte edilen kimyasal maddeler yüzünden lenf bezlerinin tıkandığını ve sesinin bu yüzden kısıldığını ifade etti.

KLİNİK MERKEZİ DE RUHSATSIZMIŞ

Yaşadığı talihsiz olay sonrası mağdur olan Yurter, doktoru ve kliniği Cimer'e şikayet etti.

Cimer'den gelen yanıtla doktorun Tabipler Odası'na kaydının olmadığı ve sözde estetik merkezinin de aslında bir klinik olmadığı ortaya çıktı.

O sahte doktor makyaj sanatçısını 'taksirle yaralama' suçundan dolayı 35 bin lira cezaya çarptırıldı. Sahte doktor ayrıca 3 yıl 4 ay da hapis cezası aldı.