Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Burdur'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Feci kazada motosiklette bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araçtaki 2 yaralı ise hastaneye kaldırıldı.
Burdur'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Ramazan Karademir (20) idaresindeki motosiklet, karşı istikametten gelen Barış A. (40) idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.
Feci kazayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine 112 olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Ramazan Karademir ve yolcu koltuğunda oturan Abdülkadir Bekçioğulları'nın (27) hayatını kaybettiğini belirlerken, hafif ticari araç sürücüsü Barış A. ve yolcu koltuğunda oturan Seda Ç. (33) olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Kazada hayatını kaybeden Ramazan Karademir ve Abdülkadir Bekçioğulları'nın cenazeleri ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.