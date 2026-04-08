Ankara'da kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişiler tarafından öldürülen Hakan Çakır'ın ölümüne ilişkin görülen davada karar çıktı. 2'si suça sürüklenen çocuk, 8 sanığın yargılandığı davada cezalar belli oldu.

HABERİN ÖZETİ Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı! Canilere verilen cezalar belli oldu Ankara'da öldürülen 23 yaşındaki Hakan Çakır davasında karar açıklandı. 14 yaşındaki T.Y.Z. 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 17 yaşındaki B.S.Z. 32 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Baba Cemal Zeynal müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet Emir Zeynal müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal ayrıca 28'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CANİLERE CEZA YAĞDI

NE OLMUŞTU?

10 Ağustos'ta çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın (23) annesi S.Ö. ve kız kardeşi Melisa Nur Çakır, dükkandan eve dönerken sokak arasındaki merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal (19) ve arkadaşı Umut Kılınç (19) ile iddiaya göre yol verme ve sözlü taciz meselesinden tartıştı.

Melisa Nur Çakır'ın haber vermesiyle olay yerine gelen Hakan Çakır ile Zeynal ve Kılınç arasında kavga çıktı. İki ailenin diğer yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen olayda Hakan Çakır, bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Olaya karışan Cemal Zeynal (45) ile çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Cemal Zeynal, oğlu Ahmet Emir Zeynal, onun arkadaşı Umut Kılınç hakkında kasten öldürme suçundan müebbet, iki kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan ise 45'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Cemal Zeynal'ın yaşı küçük çocukları B.S.Z. hakkında 41 yıl, T.Y.Z. hakkında 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Aynı dosyada Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır (53), ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve akrabası Eyyüp Demir (44) hakkında da basit yaralama suçundan beşer yıl hapis talep edildi.