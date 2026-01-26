Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Hakan Fidan Ankara'da Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye Başkanlığındaki Hamas heyeti ile Ankara’da görüştü. Görüşmede Gazze'deki ateşkeste geçilen ikinci aşama ve bölgedeki insani durum ele alındı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 21:16

bugün önemli bir görüşmeye tanıklık etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye Başkanlığındaki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

kaynaklarına göre, görüşmede, Barış Planı'nın ikinci aşamasıyla ilgili gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.

İNSANİ YARDIMIN GAZZE'YE ULAŞTIRILMASI KONUSU

Bakan Fidan, ’nin, Gazzelilerin haklarını savunmaya yönelik olarak Barış Kurulu başta olmak üzere çeşitli platformlarda yürüttüğü diplomatik faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Fidan, ihtiyaç duyulan insani yardımın, Gazze’ye ulaştırılması için çabaların kararlı biçimde sürdürüleceğini belirtti.

