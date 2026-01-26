Hakan Fidan Ankara'da Hamas heyetiyle görüştü

Ankara bugün önemli bir görüşmeye tanıklık etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye Başkanlığındaki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasıyla ilgili gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.

İNSANİ YARDIMIN GAZZE'YE ULAŞTIRILMASI KONUSU

Bakan Fidan, Türkiye’nin, Gazzelilerin haklarını savunmaya yönelik olarak Barış Kurulu başta olmak üzere çeşitli platformlarda yürüttüğü diplomatik faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Fidan, ihtiyaç duyulan insani yardımın, Gazze’ye ulaştırılması için çabaların kararlı biçimde sürdürüleceğini belirtti.