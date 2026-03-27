Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'a İsrail ve ABD'nin başlattığı savaş ve karşı misillemeler sonrası bölgeyi saran ateş çemberi hakkında açıklamalarda bulundu. Fidan bölgede tüm ülkelerin İsrail'in oyununa geldiğine dikkat çekerek Türkiye'nin önceliğinin bu savaşın dışında kalmak olduğunu belirtti. Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hakan Fidan bölge ülkelerini uyardı: Adım adım oyuna çekiliyor! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ve ABD'nin başlattığı savaş ve karşı misillemeler sonrası bölgede yaşananları değerlendirerek, Türkiye'nin önceliğinin bu savaşın dışında kalmak olduğunu ve bölge ülkelerinin İsrail'in bir oyununa çekildiğini belirtti. Fidan, önceliklerinin savaşın çıkmaması, yayılmasını önlemek ve Türkiye'yi bu savaşın dışında tutmak olduğunu vurguladı. Bölge ülkelerinin adım adım İsrail'in senaryosunu yazdığı bir oyunun içine çekildiğini ifade etti. İran ve diğer ülkelere, İsrail'in oyununa gelmemeleri ve sabrederek tepki göstermemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Türkiye'nin, bu oyunu görüp bozmaya çalıştığı için sürekli İsrail'in hedefi olduğunu söyledi. Pakistan ile birlikte bölgede durumu hatırlatanların kendileri olduğunu belirtti.

"ÖNCELİĞİMİZ TÜRİYE'Yİ BU SAVAŞIN DIŞINDA TUTMAK"

-Maalesef bu savaş, bütün dünyanın gözü önünde cereyan etmekte. Hem bölgemize hem de küresel politikaya çok ciddi yıkıcı etkileri olmakta. ABD ve İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak başlattığı bu savaş, giderek yayılma tehlikesiyle baş başa. Bizim birinci önceliğimiz savaşın çıkmamasıydı; ikincisi savaşın yayılmasını önlemek, üçüncüsü ise Türkiye'yi bu savaşın dışında tutmak.

-Şimdi tabii yani bizim üzüldüğümüz nokta maalesef bölge adım adım İsrail'in senaryosunu yazdığı bir oyunun içine çekilmekte. Özellikle bir hatırlayacak olursak 7 Ekim'den hemen sonra biliyorsunuz İsrail'in ilk zamanlarda dillendirdiği sonra vazgeçtiği bir politikası vardı. Yani özellikle Lübnan'ı, Suriye'yi, arkasından İran'ı ve Irak'ı hedef alan eylemler yapacağını Gazze meselesini hallettikten sonra bunu bir müddet deklare etmişti. Sonra o tarafta sessizliğe gitti ve birebir bunları uygulamaya başladı.

-Tabii oradaki temel hava çok olumlu bir hava değil. Biz Türkiye olarak nasıl İran'a bir tavsiyede bulunuyorsak onlara da tavsiyemiz toplantı esnasında; "Aman sabredin, bir reaksiyon göstermeyin. Bu reaksiyon daha sonra uzun süreli kalıcı unsurlar bırakır. Bu da tam İsrail'in istediği bir senaryo." Yani işte İslam ülkelerinin bölgede birbiriyle uzun süreli bir kavgaya girmesi... Aman diyeyim bunu yapmayın. Hem İran'a tavsiyemiz hem diğer ülkelere tavsiyemiz İsrail'in bu oyununa gelmemeleri yönünde. Biz bütün perspektifi buradan kurduk. Onun için de zaten İsrail'in hedefi oluyoruz sürekli, bu oyunu görüp bozmaya çalıştığımız için. Yani oradaki psikoloji açıkçası "Biz saldırı altındayız, bu saldırıya cevap vermemiz gerekiyor" ve giderek daha şahinleşen... Yani İran'a çok yardım yapmış ülkeler bile açıkçası bu noktaya gelmiş durumdalar. Biz orada bunun böyle olmaması gerektiğini, resmin büyük tarafına bakılması gerektiğini, başlangıç sebeplerinin olduğunu hep hatırlattık. Bizim dışımızda onu hatırlatan da pek olmuyor; Pakistan'la biz varız orada açıkçası. Ama ülkeler haklı olarak yani kendi yedikleri füzeleri ve bombaları gördükleri için ve halklarına yönelik bir hesap vermede de zorlanıyorlar. Çünkü sürekli bir alarm var, sürekli bir sığınaklarda olma durumu var halk arasında.

