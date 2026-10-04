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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 13:24

Hakkari’de akılalmaz uyuşturucu sevkiyatı oyunu: Canlı arı kovanlarında 91,1 kilogram zehir ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polisin 1 aylık takibi sonucu durdurulan bir tırda, canlı arı kovanları ve peteklerin arasına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şeytani yöntemi deşifre eden ekipler 3 şüpheliyi yakaladı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 13:24

, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli bir tırın durdurulduğunu bildirdi. Tırda yapılan aramada, canlı arıların bulunduğu kovanların içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş 85,9 kilogram skunk ve 5,2 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 91,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari’de akılalmaz uyuşturucu sevkiyatı oyunu: Canlı arı kovanlarında 91,1 kilogram zehir ele geçirildi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OPERASYONA DAİR DETAYLARI PAYLAŞTI

Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde canlı arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş halde 91,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda; uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaklaşık 1 ay boyunca sürdürülen fiziki ve teknik takip neticesinde, şüpheli bir ekiplerimiz tarafından durduruldu. Tırda yapılan detaylı aramada, canlı arıların bulunduğu arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş halde; 85,9 kilogram skunk ve 5,2 kilogram toz esrar uyuşturucu maddesi olmak üzere toplam 91,1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli zehir taciri yakalandı. Zehir tacirlerinin saklama ve sevkiyat yöntemleri ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın, kahraman polislerimizin titiz çalışmalarıyla her türlü yöntemi deşifre ediyor, suçluları tek tek ortaya çıkarıyoruz. Uyuşturucu ile mücadelemizi, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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#hakkari
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