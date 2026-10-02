Zehir tacirlerine dev operasyon! Çuvallar dolusu uyuşturucu ele geçirildi

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UYGULAMALAR
İstanbul
Van'da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda 471 kilogram esrar, 32 kilogram metamfetamin ve 14 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.