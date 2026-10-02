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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 11:14

Zehir tacirlerine dev operasyon! Çuvallar dolusu uyuşturucu ele geçirildi

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Van'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 517 kg uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 zehir taciri de yakalandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 11:14

'da madde imalatçılarına yönelik ekiplerince düzenlenen operasyonda 517 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Zehir tacirlerine dev operasyon! Çuvallar dolusu uyuşturucu ele geçirildi

YÜZLERCE KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda 471 kilogram , 32 kilogram ve 14 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. 

Zehir tacirlerine dev operasyon! Çuvallar dolusu uyuşturucu ele geçirildi

OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.

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ETİKETLER
#jandarma
#Uyuşturucu
#Van
#metamfetamin
#esrar
#Gündem
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