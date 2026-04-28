Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 46 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında AK Parti'li eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın da olduğu 29 şüpheli tutuklandı.

Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin yolsuzluk soruşturmasında 29 şüpheli tutuklandı.
Soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına yönelik yürütülüyor.
Gözaltına alınanlar arasında AK Parti'li eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, eski belediye encümen üyeleri, belediye personeli ve esnaflar bulunuyor.
Operasyonda toplam 46 zanlı adliyeye sevk edildi, 29 şüpheli tutuklandı.
17 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken, 14'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA YAKALANDI

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında AK Parti'li eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, eski belediye encümen üyeleri ile çeşitli birimlerde görev yapan personel ve esnafın da bulunduğu 46 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı

29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aralarında Albayrak'ın da bulunduğu 29 şüpheli tutuklandı. 17 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken, 14'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı

Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarına yönelik 24 Nisan'da düzenlenen operasyonda 28'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 50 zanlı gözaltına alınmış, 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

