İsme değil, dosya içeriğine bakıldı! AK Partili eski belediye başkanına yolsuzluktan gözaltı

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen dev yolsuzluk operasyonu yargıdaki 'ayrıcalıklı isim' algısını yıktı. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda 5 yıl boyunca kayyumluk yapan, AK Parti’den belediye başkanlığı ve milletvekili adaylığı bulunan Şeref Albayrak'ın da olduğu 47 kişi gözaltına alındı.

DOSYA KAPAĞINA DEĞİL, DOSYA İÇERİĞİNE BAKTI

Halfeti’de gerçekleştirilen operasyonda en dikkat çeken isim, 2017-2019 yılları arasında Halfeti Kaymakamlığı bünyesinde kayyum belediye başkanlığı yapan, ardından 2019-2024 döneminde seçilmiş belediye başkanı olarak görev alan Şeref Albayrak oldu. Aynı ismin 2024 yerel seçimlerinde yeniden AK Parti’den aday gösterilmiş olması, yargının “dosya kapağına değil, dosya içeriğine baktığının” en somut göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Soruşturma dosyasında; İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporları, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu’nun teknik tespitleri yer aldı. Belediyeye ait ihale evraklarına el konulurken, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 106 fişek ele geçirildiği öğrenildi.

“PARTİ AYRIMI YOK” MESAJI

Bu gelişme, “yolsuzlukta bazı isimlere dokunulmuyor” yönündeki iddiaları doğrudan çürüten bir tablo ortaya koydu. Devletin; geçmişteki görev makamına ya da güncel siyasi kimliğe bakmaksızın, yalnızca hukuk ve delil çerçevesinde işlem yaptığı net şekilde ortaya kondu.

Adalet Bakanı’nın bir canlı yayında paylaştığı; “30 belediye başkanı hakkında işlem yapıldığı, 13’ünün mahkûm olduğu, 7’sinin yargılamasının sürdüğü ve diğer dosyaların karara bağlandığı” yönündeki rakamsal veriler, Halfeti operasyonu ile sahadaki somut karşılığını bulmuş oldu.