Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Halfeti Belediyesine yönelik Birecik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şafak operasyonu düzenlendi.

HABERİN ÖZETİ Halfeti Belediyesine şafak operasyonu! Eski belediye başkanı dahil çok sayıda gözaltı var Şanlıurfa ve Birecik emniyet müdürlükleri ekipleri, Halfeti Belediyesine yönelik yolsuzluk iddiaları üzerine şafak operasyonu düzenleyerek 47 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında kayyum dönemi ile 2019-2024 yılları arasındaki yönetimde ihalelerde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle 47 kişi bulunuyor. Gözaltına alınanlar arasında dönemin belediye başkanı Şeref Albayrak, belediye başkan vekilleri, başkan yardımcısı, encümenler, birim müdürleri, mühendisler ve teknik personelin olduğu öğrenildi.

Operasyonda kayyum dönemi ile 2019 yılındaki yerel seçimlerden 2024'e kadar devam eden yönetim döneminde ihalelerde yolsuzluklar yapıldığı gerekçesiyle 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında o dönemin belediye başkanı Şeref Albayrak, belediye başkan vekilleri, başkan yardımcısı, encümenler, birim müdürleri, mühendisler ve teknik personelin de olduğu öğrenildi.