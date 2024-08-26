Halı sahada röveşata attı, ölümle burun buruna geldi! Konuşma bozukluğu başlayınca gerçek hastanede ortaya çıktı

26 Ağustos 2024 10:59 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 11:20

Adana'da yaşayan 54 yaşındaki İnşaat Mühendisi Hasan Karakuş, geçtiğimiz Haziran ayında arkadaşlarıyla halı saha maçı sırasında röveşata atmaya çalışırken kafasını yere çarptı.

Kafasına aldığı darbeyi önemsemeyen Karakuş, maça devam etti. Eve döndüğünde ise eşi Şükriye Karakuş'a olayı anlattı. Ancak Karakuş, eşinin onca ısrarına rağmen hastaneye gitmeyi reddetti.

1 AY SONRA KONUŞMA BOZUKLUĞU BAŞLADI

Bir ay sonra Karakuş'ta oluşan kişilik ve konuşma bozuklukları üzerine eşi Şükriye, onu hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde Karakuş'un beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Karakuş, endişesini dile getirirken 30 Ağustos'ta kızı Tuğba'nın düğünü olacağını da söyledi. Prof. Dr. Orhan Şen ise Karakuş'un bu endişesine "Seni kızının düğününe göndereceğim" diyerek cevap verdi.

2 HAFTA İÇİNDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU, İŞİNE DÖNDÜ.

Prof. Dr. Şen, bu sözleriyle ailenin korkularını yenmesini sağladı. Yapılan tetkikler sonucu 56 yaşındaki adama 'beyinde subdural kanalı' ameliyatı yapıldı. Karakuş, 2 haftalık sürecin ardından sağlığına kavuştu ve işinin başına döndü.

"BEN DE JÜBİLEMİ YAPTIM"

Tedavisinin ardından İhlas Haber Ajansı'na konuşan Karakuş, artık halı saha maçı yapmayacağını söyledi. Karakuş, “Belli bir yaşın üzerindekiler nasıl jübile yapıyorsa biz de jübile yaptık. Artık halı saha maçı yapmıyorum” diye konuştu.