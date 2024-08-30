Halk otobüsü şoförü aracın farını kapatmadığı için dayak yedi!

30 Ağustos 2024 06:56 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 06:59

Pamukkale'nin Tekkeköy Mahallesi'nde otobüs şoförü aracın farından dolayı sopayla dövüldü. Otobüs farından rahatsız olduğunu söyleyen baba ve oğlu şoförün yanına giderek şiddet uyguladı. Kanlar içinde kalan şoför şiddet olaylarının son bulması için şoför arkadaşlarıyla çağrıda bulundu.

110 numaralı Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü sürücüsü Mustafa Yıldırım, saat 22.55'te geldiği son durağın bulunduğu kıraathaneye tuvalete gitmek için girdi. Bu sırada isminin Hüseyin K. olduğu öğrenilen bir şahıs otobüsün farının kapatılmasını istedi. Yeniden hareket etme saatinin geldiğini belirten şoför aracına yönelirken sopalı saldırıya uğradı. Şahsın oğlu Haluk K. da olay yerine gelerek darp etmeye başladı.



OTOBÜS FARI DAYAĞI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bu sırada çevrede bulunan vatandaş uygulanan şiddeti cep telefonuyla kayıt altına aldı. Sopalı Hüseyin K.'nın şoföre savurduğu sözler ve şiddet dikkat çekti.

Şoförün yardımına bölgedeki vatandaşlar koşarak ayırdı. Şoför Mustafa Yıldırım yaşanan olayı şu şekilde anlattı:

“Son durakta aracımı bırakarak ihtiyaç için kıraathaneye gittim. Kalkış saatime yakın bir vatandaş yanıma gelerek aracımın farlarını kapatmamı istedi. Bende kendisine kalkış saatimin geldiğini söyleyerek araca doğru yöneldim. O sırada elindeki sopayla bana saldırdı. Biz ayrıldıktan sonra arkasından oğlu geldi. İkisi birlikte saldırdı. Bu olay son değil ama son olmasını istiyoruz. Hukuki olarak haklarımı arayacağım. Bugün bana yapılan bu saldırı bir başka arkadaşıma daha ağır şekilde yapılabilir. Biraz daha saygı istiyoruz” dedi.

ŞOFÖRLER OLAYA KARŞI TEPKİLİ

Bir başka otobüs şoförü Cemil Karkaş, “Denizli halkına en iyi şekilde hizmet etmek için sabah 04.00'dan gece 00.00'a kadar özverili şekilde çalışıyoruz. Bu olay yaşandığı için biz hizmetimizde bir aksatma yaşatmayacağız. Biz Denizli halkına en iyi şekilde yine hizmet edeceğiz. Denizli halkını bize bu konuda destek vermeye çağırıyoruz. Biz hangi olayı yaşarsak yaşayalım bunu bir öfke haline getirmeyeceğiz. Bu gibi olaylarda sizlere hizmet eden şoför kardeşlerinize sahip çıkın. Ulaştırma Daire Başkanımız Mithat Tüzüner'e her zaman destekçimiz olduğu için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

"'ACABA BİRİ BİZE SALDIRACAK MI?' DİYE DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUZ"

Daha öncede bu tarz olayların yaşandığını belirterek güvenli ortamda çalışmak istediklerini kaydeden otobüs şoförü Arda Daşdemir, “Bu olay ilk değil. Birkaç hafta önce bir trafik kavgası sırasında arkadaşımız darp edilmişti. Bu tarz olaylar Denizli'de son bulsun istiyoruz. Sabahtan akşama kadar insan taşıdığımız Denizli'de vatandaşlardan biz saygı istiyoruz. Kıyıda köşede “Acaba biri bize saldıracak mı?” diye düşünmeden güvenli bir ortamda çalışmak istiyoruz” şeklinde konuştu.