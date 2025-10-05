Menü Kapat
20°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Halkın sağlığıyla oynayan işletmelere ceza yağdı! Bakan Yumaklı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşın sağlığıyla oynayan 22 işletmeye toplamda 168 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Halkın sağlığıyla oynayan işletmelere ceza yağdı! Bakan Yumaklı açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; eylül ayında 125 binden fazla denetim ile gıda güvenirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

İŞLETMELERE CEZA YAĞDI

22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran Bakan Yumaklı, bu işletmelere 168 milyon 546 bin 411 TL idari para cezası kesildiğini duyurdu.

Halkın sağlığıyla oynayan işletmelere ceza yağdı! Bakan Yumaklı açıkladı

"DENETLİYOR, TAKİP EDİYOR, KORUYORUZ"

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Denetliyor, takip ediyor, koruyoruz. Vatandaşlarımızın sofrasına ulaşan her gıdanın güvenilirliğini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 125 binden fazla denetimde, gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı. 22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulurken, işletmelere toplam 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildi. Uygunsuzluklara asla geçit vermiyor, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir unsura tolerans göstermiyoruz."

https://x.com/ibrahimyumakli/status/1974757840267911614

