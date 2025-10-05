Deprem uzmanı Osman Bektaş olası İstanbul depremi hakkında konuştu: 'En kötü senaryoya hazırlanın'

Deprem ve jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da 7'den büyük deprem olmayacağını söylese de hazırlıkların oluşabilecek en kötü senaryoya uygun yapılması gerektiğini vurguladı.

"HAZIRLIKLARI EN KÖTÜSÜNE UYGUN YAPIN"

Prof. Dr. Bektaş İstanbul ve Marmara Bölgesi'ne yönelik yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"İSTANBUL İÇİN 7 DEN KÜÇÜK DEPREM ÖNGÖRSEK DE

Hazırlıklar en kötü senaryoya göre yapılmalıdır.

Ortak jeolojik ve sismik özelliklere sahip Marmara Havzasının üç Çukuru (Tekirdağ, Orta Marmara, Çınarcık) 1935,1963, 2025 yıllarında M6,2-6,4 karakteristik depremler üretmişlerdir.

Neden karakteristik? Yüksek ısı akısı, ince kabuk, akışkan döngüsünün neden olduğu zayıf faylar, 10-20 km derinlikte sürünen (creep) faylar her üç çukurun üretebileceği ortak karakteristik depremleri gösterir. Daha önce öngördüğümüz Marmara da batıdan doğuya stres transferi ve deprem göçü (1912-1963-1999) 2025 M6,2 Silivri depremiyle ispatlanmıştır.

Batıdan doğuya deprem göçünde gecikmiş, kırılmayan ara bariyerler (orta Marmara ve Çınarcık Çukuru fayları) tıpkı Silivri depremi gibi creep nedeniyle yeterince gerilme biriktirememiş fay segmentleridir."

