Ünlü sanatçı Haluk Levent, Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen Mameki Fest kapsamında sahne aldı. Hayranları ile buluşan Levent, konser sırasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Haluk Levent’ten dikkat çeken Gülistan Doku açıklaması: Bir iki gün içinde göreceksiniz Haluk Levent, Tunceli'de düzenlenen Mameki Fest'te sahne aldı ve konser sırasında Gülistan Doku olayının aydınlatılmasına yönelik çabaları nedeniyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı ve Tunceli Valisi Şefik Aygöl'e teşekkür ederek yakında paylaşacağı enteresan bir haberi olduğunu belirtti. Haluk Levent, Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen Mameki Fest kapsamında sahne aldı. Levent, Gülistan Doku olayının aydınlatılması için çaba gösteren Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı ve Tunceli Valisi Şefik Aygöl'e teşekkür etti. Sanatçı, bir iki gün içinde paylaşacağı enteresan bir haberi olduğunu ifade etti.

BAŞSAVCI VE VALİYE TEŞEKKÜR ETTİ

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Gülistan Doku olayının aydınlatılması için çaba gösteren Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı ile Tunceli Valisi Şefik Aygöl'e teşekkür eden Haluk Levent, "Çok enteresan bir haberim var. Ben burada sahneden paylaşamam. Bir iki gün içinde göreceksiniz" ifadelerini kullandı.