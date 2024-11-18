Hamas lideri Halid Meşal Türkiye’ye geliyor! Katar’dan ayrılacaklarını İsrail duyurdu

18 Kasım 2024 10:43 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:50

İsrail'in ölüm listesinin başında olan Hamas'ın yeni lideri Halid Meşal'in, ABD'nin Katar'a yaptığı baskıdan dolayı Türkiye'ye gideceği iddia edildi. Hamas'ın eski liderlerinden İsmail Haniyye İran'da şehit edilmişti. Haniyye sonrası göreve gelen Yahya Sinvar ise Gazze'de şehit edildi. İsrail'in öldürmek için planlar yaptığı Halid Meşal'in Türkiye'ye geleceği İsrail'de gündem oldu. İşte detaylar...

İsrail, Gazze​'de 400 günü aşkın süredir tüm savaş suçlarını işledi. Hiçbir otoriteyi, hiçbir gücü, hiçbir uyarıyı dikkate almayıp sivillerin üzerine bombalar yağdıran Netenyahu Hükümeti, bu süreçte Hamas​ liderlerinden İsmail Haniyye ve Yahya Sinvar​'ı da şehit etti. Hamas'ın yeni lideri olan Halid Meşal ise sahadaki mücadeleyi Katar'dan komuta ediyor. İsmail Haniyye'yi İran'da, Yahya Sinvar'ı ise Gazze'de şehit eden İsrail, şimdi de Halid Meşal'in canına kast etmek için planlarını yapıyor.

MOSSAD DAHA ÖNCE DE DENEMİŞTİ!

İsrail'in ulusal medya kuruluşu Kann News'de; Hamas lideri Halid Meşal ve beraberindeki heyetin Katar'dan ayrılıp Türkiye'ye gideceklerini iddia edildi. ABD'nin Katar'a yaptığı baskılar da uzun süredir ABD basınında konuşuluyor. Financial Times'ın da manşetine taşıdığı; ABD baskısı sonrası, Katar'dan ayrılmayı planlayan Hamas lideri ve beraberindeki heyetin Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

Daha önce de MOSSAD'ın suikast listesinde olan ve yapılan operasyondan kurtulan Halid Meşal'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye sevgisinin de oldukça fazla olduğu biliniyor. Meşal, geçmişte yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan için şu ifadeleri kullanmıştı:

Masa altından bize destek verenler, masa üstünden destek verenlerden çok daha fazladır. Bunlar asil millettir.

Biz de bu asil milletin her adımını ifşa etmek istemiyoruz. Asil adama, Reis Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Ülkesinin iç yapısını etkileyen seçimler bile onu Gazze’deki savaşta olup bitenlerden alıkoymayan adama teşekkür ediyorum.”

HİÇBİR OPERASYONA MÜSAADE EDİLMEYECEK!

Hamas lideri Halid Meşal'in Katar'dan ayrılıp Türkiye'ye geleceği iddiası sonrası geçtiğimiz yıl İsrail İç İstihbarat Servisi'nin yaptığı açıklama ve MİT'in karşı cevabı yeniden gündem oldu.

İsrail İç İstihbarat birimi (Şin-Bet) Başkanı Ronen Bar'ın bir ses kaydı yayınlanmış ve bu ses kaydında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Hamas liderleri nerede olurlarsa olsunlar, ister Gazze'de, ister Katar'da, ister Türkiye'de, ister Lübnan'da. İsterse yıllar sürsün onları öldüreceğiz.'

İsrail'den yapılan bu açıklamaya karşılık olarak Milli İstihbarat Teşkilatı da süratle açıklama yapmış ve böyle bir faaliyetin ciddi sonuçları olacağı hatırlatılmıştı.

"İsrailli yetkililerin açıklamalarına ilişkin haberler üzerine muhataplara gerekli uyarılar yapıldı ve böyle bir eylemin ciddi sonuçları olacağı İsrail'e iletildi. Muhtelif istihbarat servislerinin daha önce de Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yasadışı faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştı ancak hiçbir servisin bu tür operasyonlarına müsaade edilmedi, edilmeyecek.”

BEDELİNİ ÖDEMEYE MAHKUM OLURLAR!

İsrail İç İstihbarat servisinin yaptığı bu açıklamaya karşılık olarak çok sert ve net bir açıklama gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan;

"Türkiye’yi tanımıyorlar. Türkleri tanımıyorlar. Bizi tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler.

Şu anda Gazze’yi havadan, denizden, karadan kuşatmak suretiyle bu adımları atanlar, bir hafta içinde netice alacaklarını zannediyorlardı. Ne oldu, alabildiler mi? Almadılar. Türkiye’ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette, ödemeye mahkum olurlar.

Böyle bir işe kalkışanlar bunun sonuçlarının son derece ciddi olabileceğini unutmamalıdır. Türkiye’nin hem istihbarat hem güvenlik alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yoktur. Ayrıca biz dün kurulmuş bir devlet değiliz. Bunu da kimsenin aklından çıkartmaması gerekir.”