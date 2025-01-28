Hande Baladın Fenerbahçe yolunda! Transferde sona yaklaşıldı

28 Ocak 2025 22:55 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 23:00

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Eczacıbaşı'nda forma giyen milli voleybolcu Hande Baladın’ın sözleşmesinin sezon sonunda biteceği öğrenildi. Sarı-lacivertli ekip Fenerbahçe Medicana’nın ise yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve transfer sürecinde büyük ölçüde ilerleme kaydettiği iddia edildi.

Eczacıbaşı altyapısından yetişen ve bu kulüpte forma giyen milli voleybolcu Hande Baladın, transfer döneminin gözde isimlerinden biri oldu.

Eczacıbaşı Dynavit ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız sporcunun transferi için Fenerbahçe’nin devreye girdiği ifade edildi.

Fenerbahçe’nin, Hande Baladın’ı kadrosuna katmak adına önemli bir ilerleme kaydettiği öğrenildi. Özellikle Fenerbahçe Voleybol Şubesi Başkanı Hulusi Belgü’nün bu transfer için büyük çaba harcadığı vurgulanıyor.

HANDE BALADIN KİMDİR?

Kütahya doğumlu Hande Baladın, 1 Eylül 1997 tarihinde dünyaya geldi.

2009 ile 2014 yılları arasında Eczacıbaşı'nın küçük ve yıldız takımlarında yer aldı.

Hande Baladın, Türkiye kadın millî voleybol takımının da vazgeçilmez bir oyuncusudur.