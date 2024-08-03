Haniye'nin son çağrısı yerine getirildi! Binlerce vatandaş Ayasofya'ya akın etti
Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da suikasta uğraması sonrası İsrail'e tepkiler artmaya devam ediyor. Filistin'e Destek Platformu önderliğindeki "Şehit Heniyye'den son çağrı" mitingi için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nd bir araya geldi. Haniye, 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerdeki esirlere destek için ulusal ve bir uluslararası gün ilan edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.
Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı saldırısı sonrası hayatını kaybetti. Haniye'nin kısa zaman önce yaptığı Filistin halkına destek çağrısı, bugün Ayasofya'da zuhur etti.
Filistin'e Destek Platformu girişimleriyle düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce vatandaş Ayasofya Meydanı'nda toplandı.
BİNLER AYASOFYA'YA AKIN ETTİ
Sivilleri öldüren İsrail'e tepki göstermek ve Gazze'ye destek vermek için Ayasofya Meydanı'nda bir araya binlerce kişi, Haniye için dua ederken İsrail aleyhinde slogan attı.
Katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil ABD Filistin'den defol", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları ile İsrail'e tepki gösterdi.
Yürüyüşte, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin posterleri açıldı.