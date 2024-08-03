Haniye'nin son çağrısı yerine getirildi! Binlerce vatandaş Ayasofya'ya akın etti

03 Ağustos 2024 19:34 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 19:45

Hamas Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da Filistin halkının direnişini temsil ediyor

Hamas Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da Filistin halkının direnişini temsil ediyor

Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı saldırısı sonrası hayatını kaybetti. Haniye'nin kısa zaman önce yaptığı Filistin halkına destek çağrısı, bugün Ayasofya'da zuhur etti.

Filistin'e Destek Platformu girişimleriyle düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce vatandaş Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

BİNLER AYASOFYA'YA AKIN ETTİ

Sivilleri öldüren İsrail'e tepki göstermek ve Gazze'ye destek vermek için Ayasofya Meydanı'nda bir araya binlerce kişi, Haniye için dua ederken İsrail aleyhinde slogan attı.

Katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil ABD Filistin'den defol", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları ile İsrail'e tepki gösterdi.

Yürüyüşte, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin posterleri açıldı.