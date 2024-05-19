Hapisten kaçtı uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı

19 May 2024 07:47 - Güncelleme : 19 May 2024 07:47

İzmir'de kaybolan iki genç kızdan haber var!

İzmir'de kaybolan iki genç kızdan haber var!

Kütahya İl Emniyeti ekiplerinin uyuşturucu ticareti yaparken yakaladığı kişinin hükümlü ve tutuklunun kaçma suçundan hapis cezası olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Ş. C. isimli şahsa yönelik başlatılan çalışmada, 3 farklı olayda madde sattığı ekiplerce tespit edilirken, kullanıcı şahıslardan 2,67 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli şahsın hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezasının olduğunun tespit edilmesi üzerine şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 12 adet sentetik ecza ile bir parça peçete kâğıdına emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Arama yapılan evde bulunan M. M. isimli bayan yapılan adli işlem sonucu serbest bırakılırken, Ş. C. isimli şahıs ise gözaltına alındı.