İzmir'de kaybolan iki genç kızdan haber var!

19 May 2024 07:07 - Güncelleme : 19 May 2024 07:32

Kurtköy'de taksi ve otomobil çarpıştı, 4 yaralı var

Kurtköy'de taksi ve otomobil çarpıştı, 4 yaralı var

İzmir Karabağlar'da ikamet ederken iki gün önce ortadan kaybolan iki genç kız için Denizli'den haber var.

16 yaşındaki Rojda Çelik ile 19 yaşındaki Bengüsu Bütüner, 2 gün önce ortadan kayboldu. Aileler tüm aramalarına rağmen ulaşamadıkları kızları için polise kayıp ihbarında bulundu.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIĞI İDDİA EDİLDİ

Son olarak Denizli Çınar Meydanında kent güvenlik sistemi kameralarına yansıdığı iddia edilen 2 genç kızın Denizli’de olduğu düşünülüyor. Kızı için Denizli’de ilgili kurumlara müracaat eden anne Çelik, kızlarının bir an önce bulunması için Denizlili vatandaşlardan yardım istedi. Polisin arama çalışmalarına devam ettiği olayla ilgili aileler kızlarını görenlerin polise haber vermeleri talep edildi.