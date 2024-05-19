İzmir'de kaybolan iki genç kızdan haber var!
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 May 2024 07:07 - Güncelleme : 19 May 2024 07:32
İzmir'deyken ortadan kaybolan 16 ve 19 yaşlarındaki iki genç kızın endişeli ailelerini heyecanlandıran haber geldi.
İzmir Karabağlar'da ikamet ederken iki gün önce ortadan kaybolan iki genç kız için Denizli'den haber var.
16 yaşındaki Rojda Çelik ile 19 yaşındaki Bengüsu Bütüner, 2 gün önce ortadan kayboldu. Aileler tüm aramalarına rağmen ulaşamadıkları kızları için polise kayıp ihbarında bulundu.
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIĞI İDDİA EDİLDİ
Son olarak Denizli Çınar Meydanında kent güvenlik sistemi kameralarına yansıdığı iddia edilen 2 genç kızın Denizli’de olduğu düşünülüyor. Kızı için Denizli’de ilgili kurumlara müracaat eden anne Çelik, kızlarının bir an önce bulunması için Denizlili vatandaşlardan yardım istedi. Polisin arama çalışmalarına devam ettiği olayla ilgili aileler kızlarını görenlerin polise haber vermeleri talep edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sizden ricam ne olur bi ev başka sizden tek ricam allah size üzün omur versin
Sayin başkanım cumhur başkanım sizden bi ev rica edi yorum bi ev 1500 tl emekli mağaş alıyorum 1000 tl kira ver yorum ne olur bana bi ev ister seniz araştırırım üsküdar rasat hanede otur yörüm