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Hasadı başlayan kabak tarlada 12 TL'ye satılıyor

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Haziran 2024 09:12 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 09:18
Hasadı başlayan kabak tarlada 12 TL&#039;ye satılıyor

Hatay'ın bereketli topraklarında başlayan hasatlarla birlikte kabak tarlada 12 TL’den alıcı buluyor.

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda yaz aylarıyla birlikte ürünler hasat edilmeye devam ediyor.

Hasadı başlayan kabak tarlada 12 TL'ye satılıyor - 1. Resim

Reyhanlı ilçesinde de çiftçi Adil Cünedioğlu tarafından 20 dönüm araziye ekilen kabakta hasat başladı. Kilosu 12 TL'den satılan kabak, depremin etkilediği bölgeye ekonomik katkı sağlamaya devam ediyor.

Hasadı başlayan kabak tarlada 12 TL'ye satılıyor - 2. Resim

TARLADA 12 TL... 

Hasat edilen kabağın iç piyasaya satıldığını belirten Adil Cünedioğlu, "Burada şu anda kabak hasat ediyoruz. Kabak hasat etmeye başlayalı 1 hafta oldu. 20 dönümlük arazide kabağımız var. Yaklaşık sezon sonuna kadar 2 ton kabak hasat ediyoruz. Tarlada kabağı 10 ile 12 TL arasında satıyoruz. Toplanılan kabağı iç piyasaya veriyoruz. İstanbul, Adana ve Ankara'ya gönderiyoruz. Kabak hasat etmek çok meşakkatlidir" dedi.

Hasadı başlayan kabak tarlada 12 TL'ye satılıyor - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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