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Hastane odasında ölü bulunan hemşirenin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Odadan son çıkan kişi ise dikkat çekti

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 May 2024 09:26 - Güncelleme : 19 May 2024 09:33

İstanbul Beylikdüzü'nde dedesinin yanında refakatçi kalan hemşire hastane odasında ölü olarak bulundu. Korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü’nde bulunan özel bir hastanede yaşanan olayda, dedesinin yanında refakatçi olarak kalan hemşire, koluna ilaç enjekte edilmiş halde ölü olarak bulundu. 

Hemşire Selen Bilgin olayına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde, 24 yaşındaki genç hemşirenin hastane koridorlarında dolaştığı görüldü.

ODADAN SON ÇIKAN DOKTOR OLDU 

Olaya ilişkin cebinden iğneyle enjekte edilen ilacın şişesinin çıktığı ileri sürülen doktor Fatih A. da görüntülerde yer aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Fatih A.'nın da Selen Bilgin’in girdiği odadan dakikalar sonra çıkması yer aldı.

Öte yandan Doktor Fatih A., Selen Bilgin’in ilacı kendi kendine kolundan enjekte ettiğini söylemiş suçlamaları reddetmişti. Doktor Fatih A. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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