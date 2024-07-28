Hatay, Antalya ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Sondaj aracında başlayan yangın ormana sıçradı, vatandaşlar tahliye ediliyor

28 Temmuz 2024 17:00 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 17:02

Türkiye'nin bazı illerinde başta aşırı sıcaklar olmak üzere kundaklama, kamp ateşleri, sigara izmaritleri ve çöplerin düzgün yakılmaması gibi nedenlerle orman yangınları çıkıyor. Hatay ve Kahramanmaraş’ta ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

SONDAJ ARACINDA BAŞLAYAN YANGIN SIÇRADI

Hatay’ın Hassa ilçesinde sondaj aracında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Akbez Mahallesi’nde 13.30 sıralarında orman yangını meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti. 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin, 4 ilk müdahale Aracı 8 arazöz ve 2 helikopterle müdahale ettikleri yangın 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 1 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Serik ilçesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Gebiz Mahallesi Kocamehmetler bölgesinde başlayan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.