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Hatay'da aile faciası! Anne ve 3 çocuğu öldü, baba ağır yaralı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Aralık 2024 19:31 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 21:49
Hatay&#039;da aile faciası! Anne ve 3 çocuğu öldü, baba ağır yaralı

Hatay'da yakınlarının haber alamadı Kökçü ailesinden kahreden haber geldi. Ailenin yaşadığı eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Anne ve 3 oğlunun cansız bedeni bulunurken, baba ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay​'da akşam saatlerinde aile faciası yaşandı. Yakınlarının kendilerinden haber alamadığı anne ve çocukları ölü bulundu, baba ise hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI KAPIYI AÇAMAYINCA POLİSE İHBAR ETTİ

Acı olay, İskenderun​ ilçesi Cebike Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınları, 5 katlı binanın 2. katında yaşayan Kökçü ailesinden haber alamayınca evlerine gitti. Kapıyı açan olmayınca polis ekiplerine haber verildi.

Hatay'da aile faciası! Anne ve 3 çocuğu öldü, baba ağır yaralı - 1. Resim

ANNE VE 3 ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU

Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri ve yakınları korkunç bir manzarayla karşı karşıya geldi. Anne Kader Kökçü (35), çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe'nin (14) cansız bedeni bulundu.

Hatay'da aile faciası! Anne ve 3 çocuğu öldü, baba ağır yaralı - 2. Resim

BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Baba Emrah Kökçü ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Babanın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olay yerindeki incelemelerin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

Hatay'da aile faciası! Anne ve 3 çocuğu öldü, baba ağır yaralı - 3. Resim

ÖLÜM SEBEBİ...

Bölge sakinleri ailenin deprem sonrası yapılan yeni evlerine birkaç ay önce taşındığını ifade etti. Öte yandan ailenin ölüm sebebinin doğal gaz sızıntısı ya da gıda zehirlenmesinden kaynaklanabileceği belirtiliyordu. Yapılan gaz ölçümlerinde ise olağan dışı bir duruma rastlanmadı. Kesin ölüm sebebi otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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