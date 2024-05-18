Hatay’da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 May 2024 01:42 - Güncelleme : 18 May 2024 01:43
Hatay’ın İskenderun ilçesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik güçlerinin DEAŞ’la mücadelesi sürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Mayıs tarihinde İskenderun’da belirlenen 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda; Y.A., M.A., Z.A.H., F.A., M.E.H., M.A., M.E.M., C.K., N.G. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 10 şahıs, 17 Mayıs tarihinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı