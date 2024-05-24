Hatay'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
24 May 2024 22:25 - Güncelleme : 24 May 2024 22:32
Hatay'ın Kumlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 5 kişi can verdi, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Hatay’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
aza, Reyhanlı-Kırıkhan yolu Kırcaoğlu mevkiinde meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda yabancı plakalı BMW marka otomobil ile 31 AEF 356 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
5 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI
Kazada araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada olay yerinde ve hastanede toplam 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Kazada ölenlerin Y.H., C.H., R.H., İ.Ş. ve A.Y. olduğu belirlendi. Araçlar olay yerinden kaldırılırken, hastaneye kaldırılan 2 yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı