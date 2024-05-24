Hatay'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

24 May 2024 22:25 - Güncelleme : 24 May 2024 22:32

Hatay’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

aza, Reyhanlı-Kırıkhan yolu Kırcaoğlu mevkiinde meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda yabancı plakalı BMW marka otomobil ile 31 AEF 356 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

5 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Kazada araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada olay yerinde ve hastanede toplam 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Kazada ölenlerin Y.H., C.H., R.H., İ.Ş. ve A.Y. olduğu belirlendi. Araçlar olay yerinden kaldırılırken, hastaneye kaldırılan 2 yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.