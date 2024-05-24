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Hatay'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
24 May 2024 22:25 - Güncelleme : 24 May 2024 22:32

Hatay'ın Kumlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 5 kişi can verdi, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Hatay’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

aza, Reyhanlı-Kırıkhan yolu Kırcaoğlu mevkiinde meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda yabancı plakalı BMW marka otomobil ile 31 AEF 356 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Hatay'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - 1. Resim

5 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Kazada araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada olay yerinde ve hastanede toplam 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Hatay'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - 2. Resim

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Kazada ölenlerin Y.H., C.H., R.H., İ.Ş. ve A.Y. olduğu belirlendi. Araçlar olay yerinden kaldırılırken, hastaneye kaldırılan 2 yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hatay'da katliam gibi kaza! 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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