Marmaris'te eski eş dehşeti! Evi, arabaları, motorları ateşe verdi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Boşandığı eşinin evine giden bir şahıs; evi, arabaları ve motosikletleri ateşe vererek kaçtı. Ormanlık alana yakın bir noktada çıkan yangın büyümeden söndürülürken, şüpheli S.Y. polisler tarafından yakalandı.
Turizm cenneti Muğla'nın Marmaris ilçesinde faciadan dönüldü. Boşandığı eşinin oturduğu evi ateşe veren S.Y. isimli şahıs, arabaları ve motosikletleri de yakarak olay yerinden kaçtı.
Marmaris’in merkez mahallelerinden Beldibi mahallesinde yaşanan olay çevrede paniğe neden oldu. S.Y. isimli bir kişi, boşandığı eşi ile yaşadığı tartışma sonrası evi, arabaları ve motoru ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler sokakta park halinde olan başka araçlara da sıçradı.
YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Olayın ormanlık alana çok yakın bir mesafede olması sebebiyle Marmaris Orman İşletme ekipleri de hemen olay yerine sevk edilerek bölgede tedbir aldı. Orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
OLAY YERİNDEN KAÇAN ZANLI YAKALANDI
Yanan araçlar kullanılamaz hale gelirken, olay yerinden kaçan S.Y. polisler tarafından yakalandı. S.Y. Cumhuriyet savcılığı talimatı ile sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.