Marmaris'te eski eş dehşeti! Evi, arabaları, motorları ateşe verdi

24 May 2024 21:32 - Güncelleme : 24 May 2024 22:04

Turizm cenneti Muğla'nın Marmaris ilçesinde faciadan dönüldü. Boşandığı eşinin oturduğu evi ateşe veren S.Y. isimli şahıs, arabaları ve motosikletleri de yakarak olay yerinden kaçtı.

Marmaris’in merkez mahallelerinden Beldibi mahallesinde yaşanan olay çevrede paniğe neden oldu. S.Y. isimli bir kişi, boşandığı eşi ile yaşadığı tartışma sonrası evi, arabaları ve motoru ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler sokakta park halinde olan başka araçlara da sıçradı.

YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olayın ormanlık alana çok yakın bir mesafede olması sebebiyle Marmaris Orman İşletme ekipleri de hemen olay yerine sevk edilerek bölgede tedbir aldı. Orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

OLAY YERİNDEN KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Yanan araçlar kullanılamaz hale gelirken, olay yerinden kaçan S.Y. polisler tarafından yakalandı. S.Y. Cumhuriyet savcılığı talimatı ile sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.