Hatay'da kuduz alarmı! Biri çocuk iki kişiyi ısırdı, ölüm haberi geldi!

06 Ocak 2025 19:50 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 19:56

Hatay'da kuduz paniği... Kırıkhan'da iki kişiyi ısıran bir köpekte kuduz tespit edilmesinin ardından mahalle karantinaya alındı. Yetkililer, "Kuduz Risk Bölgesi" ilan edilen Çamsarı Mahallesi'nde sıkı tedbirler alırken, halk tedirgin. İşte detaylar..

Hatay​'ın Kırıkhan​ ilçesinde, iki kişiyi ısıran bir köpekte kuduz tespit edilmesinin ardından Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisi karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, Mehmet Akkuş’a ait köpeğin 10 ve 52 yaşlarındaki iki kişiyi ısırdığı belirtildi. Köpeğin ölüm haberinin gelmesi sonrası bölgede korku hakim.

Gözetim altına alınan köpek, bir süre sonra ölürken, yapılan incelemelerde kuduz​ olduğu belirlendi. Bunun üzerine mahalle, "Kuduz Riskli Alan" ilan edilerek karantina uygulaması başlatıldı.

Kuduz aşısı yapılan ve sağlık durumları iyi olan iki kişinin, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve aile hekimi tarafından düzenli olarak takip edildiği bildirildi. Ayrıca, ekipler mahallenin giriş ve çıkış noktalarına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar yerleştirerek tedbirleri artırdı.