Hatay'da kuvvetli yağışla şimşekler geceyi aydınlattı

14 May 2024 01:31 - Güncelleme : 14 May 2024 01:31

Hatay'da Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava gün boyu da aralıklarla devam etti. Akşam saatlerindeyse kuvvetli yağış yeninden etkili olurken Dörtyol ilçesinde caddeler göle döndü. Trafikte ilerleyen araçların güçlük çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Payas ilçesinde etkili olan yağışla birlikte caddeler göle döndü. Kuvvetli yağışın gündüz saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava gün boyu da aralıklarla devam etti. Akşam saatlerindeyse kuvvetli yağış yeninden etkili olurken Dörtyol ve Payas ilçelerinde şimşekler geceyi aydınlattı. Geceyi aydınlatan şimşekler, İskenderun Körfezi'nde eşsiz bir görüntü oluşturdu. Geceyi gündüze çeviren şimşekler, kartpostallık görüntü oluşturdu.