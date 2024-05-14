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Hatay'da kuvvetli yağışla şimşekler geceyi aydınlattı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 01:31 - Güncelleme : 14 May 2024 01:31
Hatay&#039;da kuvvetli yağışla şimşekler geceyi aydınlattı

Hatay’da kuvvetli yağışla birlikte etkili olan şimşekler İskenderun Körfezi'nde görsel şölen oluşturdu. Şiddetli yağış etkisini sürdürürken caddeler göle döndü.

Hatay'da Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava gün boyu da aralıklarla devam etti. Akşam saatlerindeyse kuvvetli yağış yeninden etkili olurken Dörtyol ilçesinde caddeler göle döndü. Trafikte ilerleyen araçların güçlük çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Payas ilçesinde etkili olan yağışla birlikte caddeler göle döndü. Kuvvetli yağışın gündüz saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Hatay'da kuvvetli yağışla şimşekler geceyi aydınlattı - 1. Resim

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava gün boyu da aralıklarla devam etti. Akşam saatlerindeyse kuvvetli yağış yeninden etkili olurken Dörtyol ve Payas ilçelerinde şimşekler geceyi aydınlattı. Geceyi aydınlatan şimşekler, İskenderun Körfezi'nde eşsiz bir görüntü oluşturdu. Geceyi gündüze çeviren şimşekler, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Hatay'da kuvvetli yağışla şimşekler geceyi aydınlattı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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