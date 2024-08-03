Hatay'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

03 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 17:15

Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Yaz mevsiminde aşırı sıcaklar ve çeşitli olaylar sebebiyle çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Hatay’da çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

HAVADAN KARADAN MÜDAHALE

Yangın, Antakya ilçesi Uzunalıç mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürde yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.