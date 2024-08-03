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Hatay'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Ağustos 2024 17:12 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 17:15
Hatay&#039;da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Hatay’da çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Yangının, Antakya ilçesi Uzunalıç mevkiinde ormanlık alanda meydana geldiği bildirildi.

Yaz mevsiminde aşırı sıcaklar ve çeşitli olaylar sebebiyle çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Hatay’da çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

HAVADAN KARADAN MÜDAHALE

Yangın, Antakya ilçesi Uzunalıç mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürde yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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