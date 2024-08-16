Hatay'da UFO heyecanı! Görüntüleri kameraya kaydetti, verdiği tepkiler gülümsetti

16 Ağustos 2024 10:31 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:38

Batman'da gelin ve damada yapılan sürpriz şoke etti: Sahneye çıktı, yılanı çıkarttı

Batman'da gelin ve damada yapılan sürpriz şoke etti: Sahneye çıktı, yılanı çıkarttı

Hatay'da gündüz vakti UFO heyecanı yaşandı. Arsuz ilçesine bağlı Övündük Mahallesi'nde kuryelik yapan Selim Töremiş isimli vatandaş, gökyüzünde gördüğü cismi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Düzensiz hareketlerde bulunan gizemli cismi uzay aracına benzeten genç ve yanındakilerin heyecanı ise kameraya yansıdı. Görüntüleri kaydederken heyecan dolu anlar yaşayan Töremiş ve arkadaşlarının yaptığı yorumlar gülümsetti.

İLK ÖNCE DÜĞÜN BALONUNA BENZETTİ

Gündüz vakti görüntüleri cep telefonuyla kaydeden 29 yaşındaki Selim Töremiş, cismi ilk gördüğünde doğum günü balonu zannettiğini ancak eni ve boyutundan dolayı hiçbir şekilde benzetemediğini söyledi.

"UFO TARZI BİR ŞEYDİ, PARLAYIP DURUYORDU"

Video kaydını aldıktan sonra cismin ne olup olmadığına ilişkin arkadaşlarına danışan Töremiş, meteoroloji balonu cevabıyla da tatmin olmadı. Google'dan arattığı zaman gördüğü şeyin meteoroloji balonu olmadığını belirten Selim Töremiş, "Altında zaten top gibi bir şey bağlıydı ama ne olduğunu çözemedim. UFO tarzı bir şey olduğunu düşündüm, daha doğrusu benzettim. Çünkü cisim aynalı gibi gündüz parlayıp duruyordu" dedi.

"ELLERİM TİTREYEREK KAMERAYA KAYDETTİM"

Görüntüleri elleri titreyerek kayda aldığını ifade eden Selim Töremiş, "Telefonun kamerasına güvendim ama yine çözemedim ne olduğunu. İlk başta balon olduğunu düşünmüştüm ama rüzgar yönünün tersine uçmaya başlayınca balon olmadığını da anladım" diye konuştu.

"UZAKLAŞTIKÇA KÜÇÜLMESİ LAZIMDI AMA KÜÇÜLMEDİ"

Aklına 'drone' da geldiğini fakat gördüğü şeyin drone'dan daha büyük olduğunu dile getiren Töremiş, "Bir drone için büyüktü çünkü uzaklaştıkça kaybolmuyordu. Küçülmesi lazımdı ama küçülmedi, en sonunda da yükselerek uzaklaştı ve gitti. İskenderun yönüne doğru yükselerek yukarıya doğru gitti" şeklinde konuştu.