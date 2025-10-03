Menü Kapat
22°
 Nalan Güler Güven

Hava durumu şaşırtmasın! İstanbul'u sağanak vuracak: AKOM'dan uyarı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için fırtına uyarısı verdi. Bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve lodosun etkili olacağı belirtildi. AKOM yaptığı uyarıda vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

IHA
03.10.2025
saat ikonu 11:18
03.10.2025
saat ikonu 11:18

AKOM'dan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayan yağmurun öğleden sonra saat 14.00 gibi etkisini arttıracağı bildirildi. Akşam saat 22.00'a kadar kuvvetli ile birlikte gök gürültülü geçişleri olacağı açıklandı. Sıcaklıkların gün boyu 23 derece civarında seyredeceği düşünülüyor.

Hava durumu şaşırtmasın! İstanbul'u sağanak vuracak: AKOM'dan uyarı geldi

BATI BÖLGELERİNDE ALÇAK BASINÇ UYARISI

başta olmak üzere yurdun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi etkisi altına gireceğinin kaydedildi.

Hava durumu şaşırtmasın! İstanbul'u sağanak vuracak: AKOM'dan uyarı geldi

PAZAR SABAHINA KADAR ETKİSİ SÜRECEK!

Açıklamada, pazar sabah saatlerinde kadar İstanbul'da etkili olması beklenen sistem nedeniyle lodosun aralıklarla fırtına şeklinde (30-55km/sa) eseceği, beraberinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Hava durumu şaşırtmasın! İstanbul'u sağanak vuracak: AKOM'dan uyarı geldi

ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK VURACAK

Açıklamada ayrıca, sabah saatlerinde parçalı bulutlu başlayan havanın, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıracak yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanağa döneceği, akşam saat 22.00'ye kadar sürmesi beklenen yağışlarda metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında su düşeceği öngörüldüğü belirtildi.

Hava durumu şaşırtmasın! İstanbul'u sağanak vuracak: AKOM'dan uyarı geldi

CUMARTESİ GÜNÜ DE SAĞANAK VAR

Rüzgarın yönünden 15 - 45 kilometre hızla eseceği, zaman zaman sert ve kuvvetlice hissedileceği bildirildi. Cumartesi gününün de yağışlı olmasının, pazar sabah saatlerinden itibaren yağışların yerini güneşli bir havaya bırakmasının beklendiği belirtildi.

Hava durumu şaşırtmasın! İstanbul'u sağanak vuracak: AKOM'dan uyarı geldi
