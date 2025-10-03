Hava durumu şaşırtmasın! İstanbul'u sağanak vuracak: AKOM'dan uyarı geldi

AKOM'dan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde başlayan yağmurun öğleden sonra saat 14.00 gibi etkisini arttıracağı bildirildi. Akşam saat 22.00'a kadar kuvvetli rüzgar ile birlikte gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri olacağı açıklandı. Sıcaklıkların gün boyu 23 derece civarında seyredeceği düşünülüyor.

BATI BÖLGELERİNDE ALÇAK BASINÇ UYARISI

İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi etkisi altına gireceğinin kaydedildi.

PAZAR SABAHINA KADAR ETKİSİ SÜRECEK!

Açıklamada, pazar sabah saatlerinde kadar İstanbul'da etkili olması beklenen sistem nedeniyle lodosun aralıklarla fırtına şeklinde (30-55km/sa) eseceği, beraberinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği ifade edildi.

ÖĞLEDEN SONRA SAĞANAK VURACAK

Açıklamada ayrıca, sabah saatlerinde parçalı bulutlu başlayan havanın, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıracak yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanağa döneceği, akşam saat 22.00'ye kadar sürmesi beklenen yağışlarda metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında su düşeceği öngörüldüğü belirtildi.

CUMARTESİ GÜNÜ DE SAĞANAK VAR

Rüzgarın lodos yönünden 15 - 45 kilometre hızla eseceği, zaman zaman sert ve kuvvetlice hissedileceği bildirildi. Cumartesi gününün de yağışlı olmasının, pazar sabah saatlerinden itibaren yağışların yerini güneşli bir havaya bırakmasının beklendiği belirtildi.