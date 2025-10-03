Marmara depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kategoriler
Marmara'da bugün deprem paniği yaşandı. AFAD, merkez üssü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olan depremin 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Tekirdağ'da bir kafede oturan vatandaşların deprem sırasında yaşadığı panik ve kendilerini hızla dışarıya attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.