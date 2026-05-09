SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla hayata geçirilen fuarda HAVELSAN, insansız kara aracı BARKAN 2'yi daha da geliştirerek ürettiği yeni ürünü BARKAN 3'ü ilk kez sergiledi.

HAVELSAN'ın insansız kara aracı fuara damga vurdu! BARKAN 3 yapay zeka teknolojisiyle dikkat çekti

HABERİN ÖZETİ HAVELSAN’ın insansız kara aracı fuara damga vurdu! BARKAN 3 yapay zeka teknolojisiyle dikkat çekti SAHA 2026 Fuarı'nda HAVELSAN, insansız kara aracı BARKAN 3'ü ilk kez sergiledi. BARKAN 3, 1 ton ağırlığa, 2,7 metre uzunluğa, 1,5 metre genişliğe ve 250 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. Araç, artırılmış otonom yeteneklere, 360 derece algılama kapasitesine ve entegre İHA yönetimine sahip ikinci seviye bir platform olarak tasarlandı. BARKAN 3, daha uzak mesafelere, engebeli ve dik arazilerde hareket edebiliyor, yerden yüksekliği 35 santimetre olan engelleri aşabiliyor. Yapay zeka entegrasyonu sayesinde gittiği yolu ezberleyip kendi başına geri dönebiliyor ve üzerinde taşıdığı İHA'ları yönetebiliyor. Tehdit tespit ve teşhis sonrası silahı angaje edebiliyor ancak ateşleme yetkisi insan kullanıcıda bulunuyor. HAVELSAN, 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor ve ihracat oranını artırmayı hedefliyor.

1 TON AĞIRLIĞA, 2,7 METRE UZUNLUĞA VE 1,5 METRE GENİŞLİĞE SAHİP

250 kilogram faydalı yükle görev yapabilen "BARKAN 3", 1 ton ağırlığa, 2,7 metre uzunluğa ve 1,5 metre genişliğe sahip bulunuyor. Araç, artırılmış otonom yetenekleri, 360 derece algılama kapasitesi ve entegre insansız hava aracı (İHA) yönetimiyle dikkati çekiyor.

İKİNCİ SEVİYE BİR PLATFORM

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine, yeni platformun stratejik yeteneklerine ilişkin bilgi verdi. BARKAN 1 ve 2'nin hacim itibarıyla orta sınıf birinci seviye araçlar olduğunu hatırlatan Nacar, BARKAN 3'ün ise ikinci seviye bir platform olarak tasarlandığını söyledi.

DAHA ENGEBELİ ARAZİLERDE HAREKET EDEBİLECEK ŞEKİLDE TASARLANDI

Nacar, aracın taşıyabileceği faydalı yük, sensör ağırlığı ve motor gücü kapasitesinin artırıldığını vurgulayarak, "Araç, daha uzak mesafelere, daha engebeli arazilerde, daha dik arazilerde hareket edebilecek şekilde tasarlandı. Çünkü yerden yüksekliği de daha fazla. 35 santimetre yüksekliğindeki engeller üzerinden rahatlıkla geçebilecek şekilde tasarlandı." dedi.

GİTTİĞİ YOLU EZBERLEYİP GERİ DÖNEBİLİYOR

Aracın çevresel gözetleme sisteminin 4 katına çıkarıldığını bildiren Nacar, BARKAN 3'ün dış dünyayı 360 derece kendi başına algılayabildiğini ve rotasını tespit edebildiğini kaydetti.

Nacar, sistemin yapay zeka entegrasyonuna da değinerek, "Gittiği yolu ezberleyip daha sonra 'eve dönüş' gerektiği zaman kendi algoritmasıyla yapay zekasıyla bunu tek başına becerebiliyor. Radar sistemleriyle koordineli çalışıyor. Üzerinde yük olarak İHA taşıyabiliyor. Gerektiğinde o İHA'ları yönetebilir. Yer kontrol istasyonuna bağlı olarak o İHA'lar da yönetilebilir şekilde tasarlandı." ifadelerini kullandı.

SİLAH KONTROLÜ İNSAN KULLANICIDA

Aracın üzerinde taşıdığı elektro-optik kameralara ek olarak radar da kullanıldığını belirten Nacar, sistemin tehdidi tespit ve teşhis sonrası silahı angaje edebildiğini ancak otonom sisteme henüz ateşleme yetkisi vermediklerini, son kararın ve silah kontrolünün yer kontrol istasyonundaki insan kullanıcıda olduğunu vurguladı.

30’DAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT EDİLİYOR

Türk savunma sanayisi ürünlerine olan ilgiyi değerlendiren Nacar, HAVELSAN'ın ihracat hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"Şu anda ihracatımız yüzde 25-30 arasında. Aldığımız işler yüzde 30, satışlarımız yüzde 25 civarında. Her yıl bu hedefi artırıyoruz. Yüzde 50'lere ve daha yukarılara doğru gitme hedeflerimiz var. Bunun için de yeni ülkelere yeni ürünlerle gidiyoruz. Sürekli yeni projeler geliştirmeye çalışıyor ekip arkadaşlarımız. 30'dan fazla ülkeye ihracatımız var. Şu anda temasta olduğumuz çok farklı bölgeler var. Endonezya'dan Şili'ye kadar dört kıtada çalışan ürünlerimiz, devam eden projelerimiz var. Dolayısıyla biz kısıtlı bir alanda yazılım teknolojileri, komuta kontrol yazılım sistemleri, otonom sistemler ve simülatörler alanında daha çok ihracat yapıyoruz ve bu dar alanda işlerimizi önemli ölçüde gerçekleştirebilecek seviyeye geldik."

YAKIN ZAMANDA SERİ ÜRETİM PLANLANIYOR

Araçların envantere giriş süreciyle ilgili gelişmeleri de paylaşan Nacar, "Envantere girecek olan BARKAN 2'nin seri üretimiyle ilgili sözleşme imzaladık. İnşallah bunun da (BARKAN 3) yakın zamanda seri üretim sözleşmesini imzalarız. Çünkü zaten birçok saha tecrübesini yaklaşık 5 yıldır elde etti. Birçok konsepti sahada denedi. Tatbikatlarda, saha ortamında, gerçek ortamında denemiş oldu. Aslında işin, yolun çoğunu geçtik zaten. Şimdi bu yeni aracımızda birtakım konfigürasyon değişiklikleri vesaireyle yeni ihtiyaçları tanımlayıp inşallah sahaya teslim ederiz." değerlendirmesinde bulundu.