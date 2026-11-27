HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelerek Hekimlik Meslek Kanunu’na ilişkin kapsamlı hukuki çalışmaları ve yapısal reform önerileri sundu.

Görüşmede; hekimlerin mesleki bağımsızlığının korunması, hukuki ve cezai sorumluluklarının bilimsel esaslar doğrultusunda düzenlenmesi, malpraktis ile komplikasyon ayrımının hukuki zeminde belirginleştirilmesi, bilirkişilik süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve sağlıkta şiddete karşı etkin hukuki güvencelerin oluşturulması konularındaki talepler iletildi.

HEKİMLİK MESLEĞİ İÇİN MÜSTAKİL HUKUK DÜZENLEMESİ ÇAĞRISI

HEKİMSEN’den yapılan açıklamada, Genel Başkan Uzm. Dr. Adil Kurban’ın öncülüğünde yürütülen Hekimlik Meslek Kanunu çalışmasının, Türkiye’de hekimlik mesleğinin müstakil bir hukuk düzenine kavuşturulmasını hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluklarının bilimsel esaslar doğrultusunda düzenlenmesinin önemine dikkat çekilerek, tıbbın bilimsel gerçekleri ile hukukun evrensel ilkelerinin aynı zeminde buluşturulmasının hem hekimlerin mesleki güvencesi hem de toplumun nitelikli sağlık hizmetine erişimi açısından temel bir gereklilik olduğu vurgulandı.

Sendikal mücadeleyi talep ve söylemlerin ötesine taşıyarak bilimsel birikimi, hukuki çalışmaları ve kurumsal gücü kalıcı mevzuat önerilerine dönüştürdüklerini belirten HEKİMSEN, hedeflerinin yalnızca mevcut sorunları çözmek değil, Türkiye’de hekimlik mesleğinin gelecek yüzyılını şekillendirecek hukuki mimarinin oluşturulmasına öncülük etmek olduğunu kaydetti.