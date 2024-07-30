Hem muayenesiz hem ehliyetsiz! Aksaraylı sürücüye pahalıya patladı

30 Temmuz 2024 09:14 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:18

Erzurum'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Erzurum'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aksaray'da Dere Mahallesi 904 Sokak’ta, gece yarısı bekçilerle birlikte yol kontrolü yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 ADR 973 plakalı ATV’yi durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü V.D.’nin (25) ehliyetsiz olduğu anlaşılırken plakası sorgulanan ATV’nin ise muayenesiz olduğu belirlendi.

27 BİN TL CEZA KESİLDİ

Bunun üzerine olay yerine Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri çağırıldı. Alkolmetre üfletilerek alkol muayenesinden geçirilen ATV sürücüsünde alkol bulunmadığı tespit edilirken sürücüye muayenesiz ATV’yi ehliyetsiz olarak kullanmak ihlallerinden 27 bin TL para cezası kesildi.

İşlemlerin ardından trafikten men edilen ATV olay yerine çağırılan çekiciyle otoparka çektirildi.