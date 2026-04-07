Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Her detayı kan dondurdu! Kocasının cesedini 15 parçaya ayırıp, çöp konteynerine attı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 77 yaşındaki yaşlı adamdan haber alınamaması üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde yaşlı adamın eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İfadesinde, kocasının cesedini 15 parçaya ayırıp çöp konteynerine bıraktığını söyleyen kadının bu sözleri kan dondurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 10:55

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 30 Ocak 2026 günü akşam saatlerinde 77 yaşındaki A.F.U. isimli şahıs için eşi A.U. (69) tarafından kayıp başvurusu yapıldı. Başvurunun ardından polis ekiplerince başlatılan çalışmalarda, eşi A.U.'nun ifadelerinde çelişkiler olduğu tespit edildi.

HABERİN ÖZETİ

Her detayı kan dondurdu! Kocasının cesedini 15 parçaya ayırıp, çöp konteynerine attı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 77 yaşındaki A.F.U. isimli şahsın kayıp başvurusu sonrası eşi A.U. tarafından kocasının cesedinin 15 parçaya ayrılıp çöp konteynerlerine atıldığı ortaya çıktı.
A.F.U. isimli şahıs için 30 Ocak 2026 günü eşi A.U. tarafından kayıp başvurusu yapıldı.
Polis ekiplerinin çalışmasında A.U.'nun ifadelerindeki çelişkiler üzerine soruşturma derinleştirildi.
Evde yapılan incelemede kayıp şahsa ait biyolojik bulgulara rastlanması üzerine olayın ikamet içerisinde gerçekleşmiş olabileceği değerlendirildi.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden A.U., eşinin merdivenden düştüğünü ve öldüğünü fark edince cesedi 15 parçaya ayırıp çöp konteynerlerine attığını itiraf etti.
Tutuklanan A.U. cezaevine gönderildi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Her detayı kan dondurdu! Kocasının cesedini 15 parçaya ayırıp, çöp konteynerine attı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla derinleştirilen soruşturma kapsamında; evde yaptığı incelemelerde kayıp şahsa ait biyolojik bulgulara rastlandı. Olayın ikamet içerisinde gerçekleşmiş olabileceği üzerine yoğunlaşıldı.

Her detayı kan dondurdu! Kocasının cesedini 15 parçaya ayırıp, çöp konteynerine attı

CESEDİNİ 15 PARÇAYA AYIRDILAR

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli, 3 Nisan 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden A.U. ifadesinde, eşinin merdivenlerden düştüğünü, hareketsiz şekilde yattığını ve öldüğünü fark ettiğini, olay sonrası kendisinden şüphelenileceği korkusuyla cesedi yaklaşık 15 parçaya ayırarak evine yakın farklı çöp konteynerlerine bıraktığını söyledi.

Her detayı kan dondurdu! Kocasının cesedini 15 parçaya ayırıp, çöp konteynerine attı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.U., 5 Nisan 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Her detayı kan dondurdu! Kocasının cesedini 15 parçaya ayırıp, çöp konteynerine attı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
3 çocuk babası Emin Süner'den haber alınamıyor! Ailesi ve arkadaşları seferber oldu
İki genç kızın erkek meselesi kavgasında kan aktı! Annesi fırça attı "Gerizekalısın kızım"
ETİKETLER
#Ceset Parçalama
#Bursa Kayıp
#Osmangazi Cinayet
#Yaşlı Adam Kayıp
#Eşi Tutuklandı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.