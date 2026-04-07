Her detayı kan dondurdu! Kocasının cesedini 15 parçaya ayırıp, çöp konteynerine attı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 30 Ocak 2026 günü akşam saatlerinde 77 yaşındaki A.F.U. isimli şahıs için eşi A.U. (69) tarafından kayıp başvurusu yapıldı. Başvurunun ardından polis ekiplerince başlatılan çalışmalarda, eşi A.U.'nun ifadelerinde çelişkiler olduğu tespit edildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla derinleştirilen soruşturma kapsamında; evde yaptığı incelemelerde kayıp şahsa ait biyolojik bulgulara rastlandı. Olayın ikamet içerisinde gerçekleşmiş olabileceği üzerine yoğunlaşıldı.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli, 3 Nisan 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden A.U. ifadesinde, eşinin merdivenlerden düştüğünü, hareketsiz şekilde yattığını ve öldüğünü fark ettiğini, olay sonrası kendisinden şüphelenileceği korkusuyla cesedi yaklaşık 15 parçaya ayırarak evine yakın farklı çöp konteynerlerine bıraktığını söyledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.U., 5 Nisan 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.