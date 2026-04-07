3 çocuk babası Emin Süner'den haber alınamıyor! Ailesi ve arkadaşları seferber oldu

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Hicret Mahallesi’nde yaşayan 45 yaşındaki Emin Süner'den 5 Nisan akşam saatlerinden sonra haber alınamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Süner’den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp ihbarının ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından özel bir ekip oluşturularak arama çalışmaları başlatıldı.

VATANDAŞLAR VE ARKADAŞLARI SEFERBER OLDU

Süner’in en son görüldüğü sokak ve çevresinde, çok sayıda yakını, arkadaşı ve vatandaşın katılımıyla arama faaliyetleri devam ediyor. Saatlerdir bölgede bulunan kalabalık grup, kendi imkanlarıyla arama yapmayı sürdürürken profesyonel ekip desteği talebinde bulundu.

"NE İZ VAR NE GELEN VAR NE GİDEN VAR"

Kayıp şahsın yakını Süleyman Süner, "Dünden beri gözüme bir gram uyku girmemiş. En son bize verilen bilgi saat bir buçukta savcılıktan ‘nokta tespiti yapıldı' oldu. Ondan sonra ne iz var ne gelen var ne giden var. Telefon 18:45'e kadar açıktı, sonrası yok. İki gündür haber alamıyoruz. Üç çocuğu var, oğlu daha çok küçük. Sadece bize öncülük yapsınlar, biz de elimizi taşın altına koyalım" diye konuştu.

"PROFESYONEL DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Bir diğer yakını Ali Akar ise arama çalışmalarının yetersiz olduğunu belirterek, "Biz burada toplandık ama arama noktasında tecrübesiziz. Kendi çabalarımızla bir şeyler yapıyoruz fakat profesyonel desteğe ihtiyacımız var. 24 saat geçtiği halde henüz yeterli bir destek göremedik. Burada bin tane insan var ama ne yapacağını bilmiyor. AFAD, valilik, kaymakamlık ve emniyetten acil destek bekliyoruz" şeklinde konuştu. Yetkililer tarafından kayıp şahsı bulmaya yönelik çalışmaların kurulan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Özel Ekiplerince sürdüğü öğrenildi.