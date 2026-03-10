İstanbul Fatih'te 10 Ocak Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda; cadde üzerinde bulunan döviz bürosuna gelen yüzü maskeli bir kişi, işletme sahibini tehdit etti ve ardından çalışan kabinine doğru silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Herkes soyguncu zannetti, gerçek bambaşka çıktı! İstanbul Fatih'te döviz bürosuna gelen maskeli bir kişi, işletme sahibini tehdit ederek silahla ateş edip kaçtı, ancak şüpheli Sancaktepe'de yakalandı. Olay 10 Ocak Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda meydana geldi. Yüzü maskeli bir kişi, işletme sahibini tehdit edip çalışan kabinine silahla ateş etti. Şüpheli V.G. (24) Sancaktepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “mala zarar verme”, “tehdit” ve “yağmaya teşebbüs” suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirtildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahsın V.G. (24) olduğunu belirledi. Şüpheli, dün Sancaktepe’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “mala zarar verme”, “tehdit” ve “yağmaya teşebbüs” suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

ALACAK-VERECEK MESELESİ ÇIKTI

Görüntülerde maskeli şahsın içeri girdiği, ardından silahla ateş açarak içeridekileri korkuttuğu ve bir süre sonra kaçtığı görülüyor. Öte yandan olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.