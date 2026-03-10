Herkes soyguncu zannetti, gerçek bambaşka çıktı!

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Fatih'te 10 Ocak Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda; cadde üzerinde bulunan döviz bürosuna gelen yüzü maskeli bir kişi, işletme sahibini tehdit etti ve ardından çalışan kabinine doğru silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahsın V.G. (24) olduğunu belirledi. Şüpheli, dün Sancaktepe’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması”, “mala zarar verme”, “tehdit” ve “yağmaya teşebbüs” suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Görüntülerde maskeli şahsın içeri girdiği, ardından silahla ateş açarak içeridekileri korkuttuğu ve bir süre sonra kaçtığı görülüyor. Öte yandan olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.