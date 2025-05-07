Hindistan Pakistan'a saldırdı! Sosyal medyadaki füze görüntülerine DMM'den açıklama geldi

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir gerili sıcak çatışmaya dönüştü. Hindistan, Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgelerine dün akşam füze saldırıları düzenledi. Pakistan'ın da karşılık verdiği çatışmalarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Hindistan'ın dün gerçekleştirdiği füze saldırısına ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada bazı videolar paylaşılmıştı. Birçok televizyon kanalı ve haber sitesinde de yer verilen o görüntülere ilişkin açıklama geldi.

DMM'DEN O GÖRÜNTÜLERE YALANLAMA

İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, 'Hindistan’ın Pakistan’a karşı düzenlediği saldırılarda kaydedildiği' iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Söz konusu görüntülerin Hindistan tarafından Pakistan’a karşı düzenlenen hava saldırılarıyla bir ilgisi bulunmadığını belirten DMM'nin açıklamasında şöyle denildi:

GÖRÜNTÜLER İRAN'IN İSRAİL'E YÖNELİK SALDIRISINDAN

"Görüntülerin 1 Ekim 2024 tarihinde İran tarafından İsrail’in Nevatim Hava Üssü’ne karşı düzenlenen füze saldırıları sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. Ülkelerin kriz dönemlerinde sosyal medya aracılığıyla yürüttüğü dezenformasyon faaliyetlerine itibar etmeyiniz."