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 | Onur Kaya

Hindistan Pakistan'a saldırdı! Sosyal medyadaki füze görüntülerine DMM'den açıklama geldi

Hindistan dün akşam Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesine füze saldırısı düzenledi. Sosyal medyada sıkça paylaşılan bir videonun Hindistan'ın dünkü saldırısı sırasında kaydedildiği iddiasına DMM'den yalanlama geldi. Söz konusu görüntülerin geçen yıl İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırı sırasında çekildiği ortaya çıktı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 14:08

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir gerili sıcak çatışmaya dönüştü. Hindistan, Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgelerine dün akşam füze saldırıları düzenledi. Pakistan'ın da karşılık verdiği çatışmalarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Hindistan Pakistan'a saldırdı! Sosyal medyadaki füze görüntülerine DMM'den açıklama geldi

Hindistan'ın dün gerçekleştirdiği füze saldırısına ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada bazı videolar paylaşılmıştı. Birçok televizyon kanalı ve haber sitesinde de yer verilen o görüntülere ilişkin açıklama geldi.

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DMM'DEN O GÖRÜNTÜLERE YALANLAMA

İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, 'Hindistan’ın Pakistan’a karşı düzenlediği saldırılarda kaydedildiği' iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Söz konusu görüntülerin Hindistan tarafından Pakistan’a karşı düzenlenen hava saldırılarıyla bir ilgisi bulunmadığını belirten DMM'nin açıklamasında şöyle denildi:

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GÖRÜNTÜLER İRAN'IN İSRAİL'E YÖNELİK SALDIRISINDAN

"Görüntülerin 1 Ekim 2024 tarihinde İran tarafından İsrail’in Nevatim Hava Üssü’ne karşı düzenlenen füze saldırıları sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. Ülkelerin kriz dönemlerinde sosyal medya aracılığıyla yürüttüğü dezenformasyon faaliyetlerine itibar etmeyiniz."

Hindistan Pakistan'a saldırdı! Sosyal medyadaki füze görüntülerine DMM'den açıklama geldi
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