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 | Onur Kaya

Pakistan ordusuna kardeş desteği! İşte Türkiye tarafından verilen milli silahlar

Yıllardır gerilim halinde olduğu Hindistan ile sıcak çatışmaya giren Pakistan, askeri alanda Türkiye ile yakın iş birliği halinde. Ülkemizden İHA ve SİHA alan Pakistan; donanmada da savaş gemisi, tanker ve yazılım konusunda çeşitli anlaşmalar imzaladı. İşte kardeş ülke Pakistan'a Türkiye tarafından verilen milli silahlar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 12:00

Pakistan ile Hindistan arasında uzun süredir devam eden gerilim dün akşam resmen sıcak çatışmaya dönüştü. Hindistan ordusu Pakistan’a peş peşe füze saldırısı düzenledi. Pakistan’dan da saldırılara karşılık geldi. Yaşanan çatışmada çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

PAKİSTAN'DAN TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE YAKIN İLGİ

Dünyanın sayılı nükleer güçlerinden biri olan ve 170 civarında nükleer savaş başlığı bulunduğu belirtilen Pakistan, silah ithalatının bir bölümünü de Türkiye’den yapıyor. Türkiye’nin hızla büyüdüğü savunma sanayii alanında ürettiği projelere Pakistan yakın ilgi duyuyor.

Pakistan ordusuna kardeş desteği! İşte Türkiye tarafından verilen milli silahlar

BAYKAR'A KRİTİK ZİYARET

Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza, Mart 2021’de BAYKAR Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’ni ziyaret etti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Orgeneral Raza’ya Bayraktar TB2 SİHA’nın maketini takdim etti.

Pakistan ordusuna kardeş desteği! İşte Türkiye tarafından verilen milli silahlar

İHA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Kendi yerli insansız hava araçlarını (İHA) da geliştirmeye çalışan Pakistan, bu kapsamda Türkiye ile bazı iş birliği anlaşmaları yaptı. Bunlardan biri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Pakistan’ın Milli Mühendislik ve Bilim Komisyonu (NESCOM) arasında Ağustos 2021’de imzalanan 'İnsansız Hava Araçları' özelindeki sözleşme oldu.

PAKİSTAN'A TÜRKİYE TARAFINDAN VERİLEN MİLLİ SİLAHLAR

Pakistan-Hindistan arasındaki çatışma sonrası Pakistan’a Türkiye tarafından verilen yerli ve milli silahlar merak konusu oldu. İşte Pakistan ordusunda kullanılan Türk silahları…

  • AKINCI TİHA

Baykar tarafından geliştirilen AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2’lerin yurt dışındaki ilk müşterilerinden biri Pakistan oldu. Pakistan Silahlı Kuvvetleri’ne ilk teslimat geçen yıl yapıldı. Akıncı TİHA ilk kez 2024 yılında Pakistan’ın Murid Hava Üssü’nde görüntülendi.

Pakistan ordusuna kardeş desteği! İşte Türkiye tarafından verilen milli silahlar

PAKİSTANLI TİHA PİLOTLARINA ÖZEL PEÇ

2023 yılında Baykar’da özel eğitim alan Pakistanlı TİHA pilotları için özel bir peç de tasarlanmış, Pakistanlı pilotların kollarına takacakları peçte Türkiye-Pakistan kardeşliğine vurgu yapılmıştı. Türkiye’ye de yer verilen peçte Hindistan ile gerilime neden olan Keşmir bölgesi Pakistan toprağı olarak gösteriliyor. Bayrak renklerine atıfla Türkiye kırmızı, Pakistan yeşil renkle gösterilirken, iki ülkenin haritaları arasında ay yıldız yer alıyor.

Pakistan ordusuna kardeş desteği! İşte Türkiye tarafından verilen milli silahlar
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  • BAYRAKTAR TB2 SİHA

Pakistan’da bulunan Türk silahlarından biri de Türk savunma sanayiinin en önemli SİHA projelerinden biri olarak görülen Bayraktar TB2. 2014’ten beri hizmet veren Bayraktar TB2, Pakistan ordusunun da envanterinde yer alıyor.

Pakistan ordusuna kardeş desteği! İşte Türkiye tarafından verilen milli silahlar

Pakistan Hava Kuvvetleri, Türkiye’den aldığı Bayraktar TB2 SİHA’lara kendi ürettiği BURQ hava-kara füzesini de entegre etmeyi başarmış ve aktif olarak kullanmaya başlamıştı. BURQ (Yıldırım), Pakistan tarafından geliştirilen lazer güdümlü havadan karaya füzesidir.

  • AKINCI TİHA-B

Ayrıca Pakistan hava kuvvetleri Türkiye’den 7 adet Akıncı TİHA-B sipariş etmiş, bu sipariş kapsamında ilk teslimat Nisan 2024’te başlamıştı.

Pakistan ordusuna kardeş desteği! İşte Türkiye tarafından verilen milli silahlar

  • PNS BABUR

Türkiye'den sipariş ettiği 4 adet MİLGEM ADA Sınıfı Korvet'ten ilki olan ASFAT PNS Babur'u teslim alan Pakistan, donanması için de Türkiye ile iş birliği halinde.

Pakistan Donanması’nın kabiliyetlerini arttırmak amacı ile ASFAT A.Ş. yükleniciliğinde başlanılan PN MİLGEM Projesi’nin ilk gemisi olan PNS BABUR (F-280) çok maksatlı korvetinin Pakistan’ın Karaçi şehrine ulaşması sonrası açıklama yapan Pakistan Filosunun Komutanı Koramiral Muhammad Faisal Abbasi, İstanbul Tersanesi’nin profesyonel kabiliyetini takdir ederek gelecekteki iş birliklerinin Pakistan Donanması’na deniz teknolojisinin transferi noktasında umut verici olduğunu ifade etmişti.

Pakistan ordusuna kardeş desteği! İşte Türkiye tarafından verilen milli silahlar

  • HAVELSAN'IN KAŞİF YAZILIMI PAKİSTAN DENİZALTILARINDA

2016'da Pakistan'ın denizaltılarının modernize edilmesi ihalesini Türk Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ (STM) kazandı. Anlaşma kapsamında denizaltılardaki Fransız sistemleri tamamen HAVELSAN'ın ürettiği yazılımla değiştirildi; KAŞİF isimli coğrafi bilgi sistemleri yazılımı yüklendi.

HAVELSAN'ın bu ürünlerini kullanan ilk yabancı ülke de böylece Pakistan oldu.

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STM, buna ek olarak Karaçi'de üretilen 17 bin tonluk donanma tankerinin tasarımını da yaptı. Üretimi de Türklerle ortak çalışan bir ekip tarafından yapıldı. 2018'de teslim edilen bu gemi, bugüne kadar Pakistan donanmasının envanterine giren en büyük askeri gemi.

Pakistan ordusuna kardeş desteği! İşte Türkiye tarafından verilen milli silahlar

  • T129 ATAK TAARRUZ HELİKOPTERİNE ABD AMBARGOSU

2018 yılında 30 adet T129 ATAK helikopterinin Pakistan'a ihraç edilmesi için anlaşma sağlandı. TAI ve İtalya merkezli AgustaWestland'in birlikte geliştirdiği bu helikopterlerin 5 yıl içinde Pakistan'a teslim edilmesi sözü verildi.

Ancak Pakistan'ın 30 adetlik T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri siparişi, ABD’nin motorlar için ihracat izni vermemesi dolayısıyla 2018 yılından bu yana engellenmiş durumda. Satışın toplam değerinin 1.5 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Pakistan ordusuna kardeş desteği! İşte Türkiye tarafından verilen milli silahlar

  • KAAN DA PAKİSTAN'IN RADARINDA

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve 2024'te Ankara'da ilk uçuşunu gerçekleştiren beşinci nesil savaş uçağı KAAN da Pakistan'ın radarında bulunuyor. Türkiye ve Pakistan'ın, yeni nesil KAAN savaş uçağını üretmek için ortak bir fabrika kurup işletmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Pakistan ordusuna kardeş desteği! İşte Türkiye tarafından verilen milli silahlar
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