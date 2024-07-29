Hizbullah İsrail'e karşı akıllı mühimmatlarını konuşlandırdı! "Sınırsızca savaşacağız"

29 Temmuz 2024 17:19 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 17:20

Hizbullah'tan İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri'ne saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Hizbullah'tan İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri'ne saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı

İsrail ile artan gerginlik sonrası Hizbullah’ın akıllı hassas güdümlü füzelerini konuşlandırmaya başladığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan yetkili, Hizbullah'ın pazar gününden bu yana ihtiyaç halinde kullanmak üzere bazı akıllı hassas güdümlü füzelerini konuşlandırmaya başladığını dile getirdi.

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin, Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullah'ın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak; "Olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." İfadesini kullanmıştı.