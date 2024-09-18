Hizbullah'ın Japon telsizleri patladı, ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım geldi

18 Eylül 2024 20:38 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 20:48

ASELSAN'dan Hizbullah'ın telsizlerinin patlatılması sonrası yerli ve milli üretim telsizin özelliklerine dair dikkat çeken bir paylaşım geldi. İsrail'in patlattığı telsizlerin Japonya merkezli ICOM markasına ait olduğu dikkat çekti. İsrail'in çağrı cihazları ve telsizlere yaptığı saldırılar sonrası gözler askeri teçhizat olarak kullanılan aletlere çevrildi. İşte ASELSAN'ın yerli telsizinin özellikleri...

Son dakika | Çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den Hizbullah'a ikinci saldırı: Bu kez telsizleri patlattı

Son dakika | Çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den Hizbullah'a ikinci saldırı: Bu kez telsizleri patlattı

İsrail'in iki gündür Lübnan​ genelinde çağrı cihazları ve telsizleri patlatmasının ardından gözler bu cihazların markasına çevrildi. Japonya merkezli iCOM firmasına ait telsizin patlaması sonrası tartışma başladı. Türkiye'de güvenlik güçlerinin yerli ve milli olarak ASELSAN​ üretimi telsiz kullandığı ortaya çıktı. ASELSAN Türkiye'nin içini rahatlatan bir paylaşım yaparak cihazın özelliklerini açıkladı. Yerli ve milli telsizin özel kriptolama sistemine sahip olduğu açıklandı.

ASELSAN'IN EL TELSİZİNİN ÖZELLİKLERİ

ASELSAN tarafından yapılan paylaşımda kullandıkları "Elektronik Harp Korumalı El Telsizi: ARTCOM 5433 V/UHF-P" cihazıyla baz istasyonu olmadan akıllı telefonların özelliklerinin kullanıldığı belirtildi. Kriptolu haberleşmenin sağlandığı telsizlerle, otomatik telsiz ağı oluşturulabiliyor ve canlı video aktarımı da yapılabiliyor.

HİZBULLAH'IN PATLAYAN TELSİZLERİ JAPON MALI ÇIKTI: FİRMA SUSKUN

Hizbullah'ın kullandığı telsizlerin ICOM malı olduğunun ortaya çıkmasıyla gözler Japon firmaya çevrildi. Sosyal medyaya bu patlamalarda hasar gördüğü bildirilen ICOM marka cihazlara ait görüntüler paylaşıldı. Japonya merkezli ICOM Inc. şirketi ise henüz patlamalara ilişkin açıklama yapmadı.

iCom IC-V82 TELSİZİNİN ÖZELLİKLERİ

Plastik maddelerden oluşan ve 1650mAh pil kapasitesine sahip olan Walkie Talkie" tipi cihaz amatör tipi olarak acil durum ve hobi için telsiz edildiği belirtiliyor.

ICOM firması ürünlerini 80'den fazla ülkede sattığını belirtiyor. Telsizler, "amatör radyo telsizleri, denizcilik alanına hitap eden deniz telsizleri, hava trafik kontrolü için havacılık telsizleri ve zorlu koşullara uygun olarak üretilen profesyonel mobil telsizler (PMR)" olarak ayrışıyor. Şirket bu telsizleri ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Deniz Piyade Kolordusu tarafından da eğitim amaçlı kullanıldığını bildiriyor.