Son dakika | Çağrı cihazlarını patlatan İsrail'den Hizbullah'a ikinci saldırı: Bu kez telsizleri patlattı

18 Eylül 2024 17:26 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 18:33

Son dakika... İsrail çağrı cihazlarını patlatarak düzenlediği saldırının ardından bugün yeni bir saldırı düzenledi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen güney banliyöden patlama sesleri geldi. İsrail, bu kez telsiz cihazları patlattı. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Canlı Anlatım Özeti LÜBNAN SAĞLIK BAKANI: 3 ÖLÜ, ONLARCA YARALI VAR

HİZBULLAH: SALDIRILAR KARŞILIKSIZ KALMAYACAK'

HİZBULLAH ÜYELERİNİN CENAZE TÖRENİ DE HEDEFTEDİ

18.09.2024 18:00

LÜBNAN​ SAĞLIK BAKANI: 3 ÖLÜ, ONLARCA YARALI VAR

Lübnan Haber Ajansı NNA'ya göre, Lübnan'ın güneyinde ve başkent Beyrut​'un güneyinde telsiz cihazlarında meydana gelen patlamalarda 3 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, telsiz cihazlarının patlaması sonucu onlarca kişinin yaralandığını söyledi.

18.09.2024 17:45

HİZBULLAH: SALDIRILAR KARŞILIKSIZ KALMAYACAK'

Üst düzey Hizbullah​ yetkilisi Hashem Safidini, örgütün "yeni bir aşamayla" karşı karşıya olduğunu söyleyerek saldırıların karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Öte yandan Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen bölgedeki patlamalar, Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasından bir gün sonra meydana geldi.

18.09.2024 17:30

HİZBULLAH ÜYELERİNİN CENAZE TÖRENİ DE HEDEFTEDİ

Patlamalardan en az biri, dün gerçekleşen çağrı cihazları saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yakınında gerçekleşti. Cenaze töreninin yapıldığı alanın üzerinde İsrail’e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçtuğu gözlemlendi.

Lübnan Haber Ajansı NNA'daki haberde, İsrail'e ait keşif uçaklarının da ülkenin güneyinde yoğun uçuşlar yaptığı bilgisi paylaşıldı.

18.09.2024 17:26

İSRAİL'DEN İKİNCİ SALDIRI: BU KEZ TELSİZLERİ PATLATTI

İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatarak gerçekleştirdiği saldırının ardından bir saldırı daha gerçekleştirildi. İsrail, bu kez Hizbullah üyelerinin telsiz cihazlarını patlattı. Başkent Beyrut'un güneyinde bulunan karargahta el telsizleri infilak etti.

Telsizlerin Hizbullah tarafından beş ay önce, çağrı cihazları ile aynı zamanda satın alındığı belirtildi.

İSRAİL'İN ÇAĞRI CİHAZLARIYLA HİZBULLAH'A SALDIRISI

Lübnan'da dün Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları peş peşe patladı. Cihazların patlaması nedeniyle 1'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 200'ü ağır olmak üzere 3 bin kişi yaralandı.

Ülkenin birçok yerinde gerçekleşen patlamalar, güvenlik kameralarına yansıdı. İsrail, yetkililere konuya dair açıklama yapmamaları konusunda uyardı ve saldırıyı üstlenmedi.