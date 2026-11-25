Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'nde bulunan gökdelenlerden biri bir haftada ikinci kez saldırıya hedef oldu.

Yemen'de bulunan Husiler tarafından düzenlenen saldırıya Türkiye'den tepki ve kınama geldi. Gelişmenin ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Husiler tarafından dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Abdullah Finans Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

SALDIRILARIN DURDURULMASI ÇAĞRISI YİNELENDİ

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Sivil tesisleri hedef alan, bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden bu eylemlerin derhal sona erdirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Husilerin devam eden saldırıları karşısında Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyor, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizi teyit ediyoruz."