İBB iştiraki şirket soruşturmasında yeni gelişme! Orhan Yıldırım havalimanında gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden yürütülen ihale fesat soruşturmasında, hakkında gözaltı kararı bulunan ve yurt dışında olduğu belirlenen Orhan Yıldırım, Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı.

GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 18:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında kararı bulunan Orhan Yıldırım, Türkiye'ye dönüşte havalimanında gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı" belirtilmişti.

Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarılmıştı.

7 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

Şüphelilerden Adnan Cullanmak savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Murat Cırık "konutu terk etmeme", Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ile Hakan Cullanmak ise "imza" ile "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirilmişti.

