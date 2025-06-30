İBB soruşturması sonrası kaçırılmışlardı! Milyon dolarlık tablolar ele geçirildi

İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında; gözaltına alınan Murat Kapki’ye ait olduğu öne sürülen ve operasyon sonrası depoya kaçırılan çok sayıda tablo ele geçirildi. Yaklaşık 50 adeta tablo bulunduğu ve her birinin değerinin 100 bin dolar olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınan ve sorgulanan Murat Kapki’ye ait olduğu düşünülen çok sayıda tablonun izini süren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon gerçekleştirdi.

TABLOLARI DEPOYA TAŞIDI

Soruşturma sürecinde Murat Kapki’nin yeğeni olduğu belirtilen Berat Kapki ifadeside; amcasının Acarkent’teki villasında yaklaşık 45-50 adet tablo bulunduğu, her birinin yaklaşık 100 bin dolar değerinde olduğu ve bu tabloların gözaltı öncesinde bir depoya taşındığını öne sürdü.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kapki'nin ifadesi doğrultusunda harekete geçen Mali Şube ekipleri, 23 ve 24 Haziranda Maslak ve Teşvikiye’de belirlenen depolara operasyon düzenledi.

HER BİRİ 100 BİN DOLAR DEĞERİNDE

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, villadan taşındığı ileri sürülen 28 adet maket araba bir maket nostalji tramvay, bir mermer heykel, maket tekne, 64 figür, 2 balon köpek biblosu, 10 cam biblo, 35 tablo olmak üzere piyasa değerleri yaklaşık 5 milyon 100 bin lira olan 143 parça ele geçirildi. El konulduğu öğrenilen tablolar ve materyaller, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.