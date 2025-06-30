En düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

İstanbul
En düşük emekli maaşı için gözler 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi. AK Parti'den de emekli maaşı için düzenleme ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını açıkladı. İşte detaylar...
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon farkının ardından, en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını açıkladı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşlarına düzenleme yapacaklarını ifade etti. Güler, "En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme bu kanun teklifine eklenecek” dedi.