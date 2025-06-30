En düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

En düşük emekli maaşı için gözler 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi. AK Parti'den de emekli maaşı için düzenleme ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını açıkladı. İşte detaylar...