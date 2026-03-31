Gündem
Editor
Editor
 | Baran Aksoy

İBB yolsuzluk davasında 13. duruşma! İşte yaşanan gelişmeler

Son dakika haberi: Yüzyılın yolsuzluk davası olarak nitelendirilen İBB davasının 13. duruşması bugün görülecek. Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanık bugün bir kez daha hakim karşısına çıkacak. İşte İBB davasında yaşanan son gelişmeler...

İBB yolsuzluk davasında 13. duruşma! İşte yaşanan gelişmeler
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 09:40
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 09:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve suç örgütü iddialarına ilişkin başlayan davanın duruşmaları sürüyor.

İBB yolsuzluk davasında 13. duruşma! İşte yaşanan gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve suç örgütü iddialarına ilişkin davanın 13. duruşması bugün görülecek.
Davanın 12. duruşmasında sanıklar suçlamaları reddetti ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın çapraz sorgusu yapıldı.
Avşar, raylı sistem ihalelerinde önceden paylaşılan fiyat ve Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 7 pay alacağı iddialarını reddetti.
Ekrem İmamoğlu hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suç gelirlerinin aklanması ve ihaleye fesat karıştırma gibi çeşitli suçlamalar bulunuyor.
İddianamede İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Yolsuzluk ve İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 13. duruşması bugün görülecek.

İşte İBB davasında yaşanan son gelişmeler;

12. DURUŞMADA NELER OLDU?

Ekrem İmamoğlu iki ayrı davada hakim karşısına çıktı. İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarının ele alındığı davada tartışmalar sürerken, sanıklar suçlamaları reddetti. Öte yandan “bilirkişi” davasında ise süreç uzadı duruşma 13 Temmuz’a ertelendi, gözler yeni tarihe çevrildi. İmamoğlu hakkında duruşma sırasında yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle de yeni bir soruşturma açıldı.

ÇAPRAZ SORGULAR SÜRÜYOR!

Davanın 12'nci duruşmasında; İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın çapraz sorguya alındı. Raylı sistem ihaleleriyle ilgili soruşturmada, çarpıcı iddialar yeniden gündeme geldi. Sanıkların ifadelerinde, ihalelerde önceden paylaşılan fiyat ve Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 7 pay alacağı iddiaları soruldu.

İDDİALARI REDDETTİ

Sanık Avşar, bu iddiaları reddetti. İhbar ve dilekçelerin ihale sonrasında ortaya çıktığını
ileri sürdü. Savcılık ise dosyada yer alan ihale belgeleri ve WhatsApp yazışmalarını hatırlattı. Avşar ve avukatı soruların yönlendirici olduğunu belirterek itirazlarını dile getirdi.

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
  • Rüşvet (12 kez)
  • Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)
  • Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)
  • Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)
  • Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)
  • Suç delillerini gizleme (2 kez)
  • Haberleşmenin engellenmesi
  • Kamu malına zarar verme
  • Rüşvet alma (47 kez)
  • Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
  • İrtikap (9 kez)
  • İhaleye fesat karıştırma (70 kez)
  • Çevrenin kasten kirletilmesi
  • Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
  • Orman Kanunu'na Muhalefet
  • Maden Kanunu'na muhalefet
Suç TürüSıklık (Adet)
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-
Rüşvet12
Suç gelirlerinin aklanması7
Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık7
Kişisel verilerin kaydedilmesi2
Kişisel verileri ele geçirme ve yayma2
Suç delillerini gizleme2
Haberleşmenin engellenmesi-
Kamu malına zarar verme-
Rüşvet alma47
Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma-
İrtikap9
İhaleye fesat karıştırma70
Çevrenin kasten kirletilmesi-
Vergi Usul Kanunu'na muhalefet-
Orman Kanunu'na Muhalefet-
Maden Kanunu'na muhalefet-

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

