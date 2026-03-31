İBB yolsuzluk davasında 13. duruşma! İşte yaşanan gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve suç örgütü iddialarına ilişkin başlayan davanın duruşmaları sürüyor.
Yolsuzluk ve İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 13. duruşması bugün görülecek.
İşte İBB davasında yaşanan son gelişmeler;
-
Ekrem İmamoğlu iki ayrı davada hakim karşısına çıktı. İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarının ele alındığı davada tartışmalar sürerken, sanıklar suçlamaları reddetti. Öte yandan “bilirkişi” davasında ise süreç uzadı duruşma 13 Temmuz’a ertelendi, gözler yeni tarihe çevrildi. İmamoğlu hakkında duruşma sırasında yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle de yeni bir soruşturma açıldı.
Davanın 12'nci duruşmasında; İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın çapraz sorguya alındı. Raylı sistem ihaleleriyle ilgili soruşturmada, çarpıcı iddialar yeniden gündeme geldi. Sanıkların ifadelerinde, ihalelerde önceden paylaşılan fiyat ve Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 7 pay alacağı iddiaları soruldu.
Sanık Avşar, bu iddiaları reddetti. İhbar ve dilekçelerin ihale sonrasında ortaya çıktığını
ileri sürdü. Savcılık ise dosyada yer alan ihale belgeleri ve WhatsApp yazışmalarını hatırlattı. Avşar ve avukatı soruların yönlendirici olduğunu belirterek itirazlarını dile getirdi.
|Suç Türü
|Sıklık (Adet)
|Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
|-
|Rüşvet
|12
|Suç gelirlerinin aklanması
|7
|Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık
|7
|Kişisel verilerin kaydedilmesi
|2
|Kişisel verileri ele geçirme ve yayma
|2
|Suç delillerini gizleme
|2
|Haberleşmenin engellenmesi
|-
|Kamu malına zarar verme
|-
|Rüşvet alma
|47
|Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
|-
|İrtikap
|9
|İhaleye fesat karıştırma
|70
|Çevrenin kasten kirletilmesi
|-
|Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
|-
|Orman Kanunu'na Muhalefet
|-
|Maden Kanunu'na muhalefet
|-
Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.