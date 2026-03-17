İBB yolsuzluk davasında 6'ncı duruşma! İşte yaşanan gelişmeler

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı İBB davasının 6'ncı duruşması Silivri'de devam ediyor. utuklu sanıkların sadece birinci ve ikinci derece yakını duruşma salonuna alındı. Hal böyle olunca izleyici kısmının yüzde 50’si boş kaldı.
İşte İBB davasında yaşanan son gelişmeler...
10.17 - Mahkeme heyetinin gelmesiyle duruşma başladı.
107’si tutuklu, 402 sanığın yargılandığı ‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’ davasının ilk duruşmasında 5’inci gün oldukça erken bitti. Nedeni ise CHP Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer ile mahkeme başkanı arasındaki ‘yer’ tartışmasıydı. Özer, yerinde kalmakta ısrar edince duruşma başlamadan sona erdi.
Ekrem İmamoğlu dahil 107’si tutuklu 402 sanığın yargılandığı “Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü” davasının ilk duruşmasında 5 gün geride kaldı. İlk 4 gün de tartışmalardan dolayı sadece 4 tutuklu sanık dinlenebildi.
Ramazan Bayramı’ndan dolayı duruşma bu hafta Çarşamba gününe kadar görülecek. savunma sırası ise tutuklu sanık Ağaç A.Ş. satın alma müdürü Fatih Yağcı’da. Rüşvete aracılık etmekle suçlanan Yağcı’nın bugün savunma yapması planlanıyor.