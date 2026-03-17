Gündem

Editor
 Baran Aksoy

İBB yolsuzluk davasında 6'ncı duruşma! İşte yaşanan gelişmeler

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanığın yargılandığı davanın altıncı oturumu bugün yapılıyor. Davanın dün yapılan beşinci oturumu, "oturma krizi" nedeniyle erken bitmişti. İşte İBB davasında yaşanan son gelişmeler...

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 10:48

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı İBB davasının 6'ncı duruşması 'de devam ediyor. utuklu sanıkların sadece birinci ve ikinci derece yakını duruşma salonuna alındı. Hal böyle olunca izleyici kısmının yüzde 50’si boş kaldı.

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı İBB davasının Silivri'deki 6. duruşması devam ediyor.
Tutuklu sanıkların sadece birinci ve ikinci derece yakınları duruşma salonuna alındı, bu da izleyici kısmının yarısının boş kalmasına neden oldu.
Dünkü duruşma, CHP Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer ile mahkeme başkanı arasındaki 'yer' tartışması nedeniyle başlamadan sona erdi.
İlk 4 gün de tartışmalar nedeniyle sadece 4 tutuklu sanık dinlenebildi.
Ramazan Bayramı nedeniyle duruşma bu hafta Çarşamba gününe kadar görülecek.
Savunma sırası, rüşvete aracılık etmekle suçlanan tutuklu sanık Ağaç A.Ş. satın alma müdürü Fatih Yağcı'da ve bugün savunma yapması planlanıyor.
İşte İBB davasında yaşanan son gelişmeler...

10.17 - Mahkeme heyetinin gelmesiyle duruşma başladı.

DÜNKÜ DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

107’si tutuklu, 402 sanığın yargılandığı ‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’ davasının ilk duruşmasında 5’inci gün oldukça erken bitti. Nedeni ise CHP Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer ile mahkeme başkanı arasındaki ‘yer’ tartışmasıydı. Özer, yerinde kalmakta ısrar edince duruşma başlamadan sona erdi.

DURUŞMALAR TARTIŞMALARLA GEÇİYOR

Ekrem İmamoğlu dahil 107’si tutuklu 402 sanığın yargılandığı “Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü” davasının ilk duruşmasında 5 gün geride kaldı. İlk 4 gün de tartışmalardan dolayı sadece 4 tutuklu sanık dinlenebildi.

Ramazan Bayramı’ndan dolayı duruşma bu hafta Çarşamba gününe kadar görülecek. savunma sırası ise tutuklu sanık Ağaç A.Ş. satın alma müdürü Fatih Yağcı’da. Rüşvete aracılık etmekle suçlanan Yağcı’nın bugün savunma yapması planlanıyor.

